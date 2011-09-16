Михаил Мясникович: Беларусь может уменьшить зависимость от импорта в два раза

На сегодняшний день экспорт превышает импорт на 11%. За семь месяцев этого года страна продала товаров почти на 25 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Пока импортное сырье составляет треть в производстве страны, однако уже в ближайшем будущем Беларусь будет создавать импортозамещающую продукцию в сфере машиностроения, медицины, строительства и архитектуры, продовольствия и сельского хозяйства. Это позволит сэкономить для бюджета страны порядка 100 миллионов долларов.
Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Сейчас Правительством уточняются задачи, чтобы максимально снизить импортозависимость. Даже по тем разработкам, о которых сейчас говорят наши министерства, ведомства и предприятия, мы можем уменьшить импортозависимость в два раза. И это реально. Без потери конкурентных качеств.