Для белорусов открылись новые возможности для оказания строительных услуг

Беларусь и Россия намерены сформировать единый рынок строительных услуг. Для нашей страны в условиях внешнего давления открылись новые возможности для сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские строители активно участвуют в возведении жилых, инфраструктурных и промышленных объектов на территории России, в том числе на стройплощадке космодрома Восточный. Наши строители готовы нарастить оказание услуг по проектированию и строительству объектов Калининградской области. Поставки белорусского строительного сырья и материалов в Россию по итогам прошлого года выросли почти на 70 %, в том числе цемента, керамической плитки и стекла. В планах на этот год продолжить совместное строительство жилья, социально-культурных и промышленных объектов.