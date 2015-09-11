Александр Лукашенко заложил капсулу на месте строительства нового горно-обогатительного комплекса в Любанском районе

Новости Беларуси. Строительство нового горно-обогатительного комбината несколько часов назад стартовало в Любанском районе. Президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно заложил капсулу в памятный камень на церемонии открытия площадки.

Этот проект будет иметь общенациональное значение. Благодаря ему новую жизнь получит целый регион. Это и рабочие места, и очередная ступень в социально-экономическом развитии глубинки. Комбинат позволит увеличить белорусский экспорт почти на миллиард долларов.

Съёмочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ сейчас работает в Любанском районе. На связи со студией корреспондент Наталья Бреус.

Юрий Таболин, СТВ:

Наталья здравствуйте. Чем же запомнится будущим сотрудникам комбината старт его строительства?

Наталья Бреус, СТВ:

Добрый вечер. Буквально только что мы вернулись с торжественной церемонии, которая сегодня состоялась в Любанском районе Минской области. Здесь дан старт строительству нового крупного производства в Беларуси. В Любанском районе будет возведен горно-обогатительный комплекс по добыче калия. Конечно, это значимый, важный проект для страны. Поэтому неудивительно, что на церемонии присутствовал и глава государства. Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием к потомкам в основание будущего производства.

Наталья Бреус, СТВ:

Постепенно эта картинка сменится совсем другими видами. Здесь уже будут пейзажи привычного шахтерского городка, как в соседнем Солигорском районе.

Немного расскажу о том, что это будет за горно-обогатительный комплекс.

Здесь будут добывать калий, потому что находится здесь крупнейшее месторождение калийных солей – Старобинское месторождение. Комплекс запустят в 2017 году, а на полную мощность он выйдет в 2020. Кстати, в год здесь будут добывать от одного до двух миллионов тонн калия. В перспективе это позволит увеличить производство калийных удобрений в Беларуси до 14 миллионов тонн.

Вообще, калийные соли – это основные минеральные богатства Беларуси. И, конечно же, важнейший экспортный товар. Об этом и президент говорил, выступая на церемонии, обращаясь к жителям Любанского района и строителям будущего комплекса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь – одна из немногих стран, которая выпускает три основных вида удобрений: азотные, фосфорные, калийные. Это очень важно. Важно потому, что задача номер один у всех мировых органов от Организации Объединенных Наций до национальных органов – накормить людей. Сегодня около миллиона человек в мире голодает. Из семи или семи с половиной миллионов – миллион голодных людей. Поставлена задача во всем мире, мы стремимся к этому, – накормить людей. А накормить людей невозможно без сельского хозяйства. Как сельское хозяйство, в свою очередь, невозможно без минеральных удобрений. Поэтому то, за что мы беремся, это дело перспективное. И надо сказать, что это третья крупная стройка, которую мы сегодня ведем. Модернизация, реконструкция на действующем предприятии в Солигорске – раз, два – в районе Петрикова, недалеко отсюда, уже два года мы работаем и строим комбинат своими силами, и этот – третий комбинат, который мы построим, третий огромный комплекс. И в результате мы получим свыше 14 миллионов тонн калийных удобрений, которые мы будем продавать на международных рынках. И при этом мы особое внимание уделяем стратегии развития калийной отрасли. И мы с гордостью можем отметить, что по производству этого вида удобрений в расчете на душу населения мы занимаем первое место в мире. В настоящее время на рынке хлористого калия существует жесточайшая конкуренция, поэтому мы не останавливаются на достигнутом уровне и постоянно внедряем передовые технологии и инновации. И этот комплекс будет построен по новейшим технологиям.

Наталья Бреус, СТВ:

Этот проект в Беларуси осуществляет компания «Славкалий». Как известно, это «дочка» компании известного российского бизнесмена Михаила Гуцириева. Это будут большие инвестиции в район, потому что будет вложено в строительство горно-обогатительного комбината около 1,5 миллиардов долларов.

Вообще, конечно, этот проект не просто бизнес-проект. Это то, что подстегнет экономику района и всей области. Ведь кроме горнодобывающего комплекса, здесь будет построена обогатительная фабрика, электростанция, будет реконструирован железнодорожный участок путей и пассажирская платформа. То есть большой кусок работы для белорусских строителей.

Конечно, новый комбинат – это не просто источник отчислений в госбюджет, но и новые рабочие места. В результате строительства появятся около 2 тысяч рабочих мест. О том, каким станет этот район, говорил Президент, общаясь с людьми сегодня.

Александр Лукашенко:

Ввод в эксплуатацию Нежинского горно-обогатительного комплекса принесет дополнительный экспорт порядка $860 млн в год, около миллиарда. Вырастут налоговые поступления, сборы, платежи – все это позитивно повлияет на экономическое положение страны. На предприятии будут созданы почти 2 тысячи рабочих мест и социальная инфраструктура для нормальной, комфортной жизни. В процессе строительства горно-обогатительного комплекса проектом предусмотрена возможность газификации 21 населенного пункта Любанского района. Это уже будет в течение 2-3 лет сделано. Будет построена железнодорожная станция в Любани и 37 км железной дороги. Будет реконструирован Любанский водозабор и очистные сооружения.

В целом хочу отметить, что проект, реализации которого мы сегодня даем начало, имеет как региональное, так и общегосударственное значение. Он не только позволит решить значимые экономические и социальные вопросы, но и предаст нашей стране дополнительный импульс в развитии.

Более того, я только что поручил председателю райисполкома и губернатору, корни которого глубоко зарыты здесь, чтобы они полностью пересмотрели генеральный план Любани. К концу строительства этого комплекс – а это где-то 4, максимум 5 лет – Любань должна быть не похожа на нынешнюю Любань. Этот город должен быть самым современным, самым красивым и функциональным.

Наталья Бреус, СТВ:

О перспективах развития района и города Любань Президент говорил, общаясь с людьми. Здесь труженики села, района и строители будущего комплекса задали Президенту несколько вопросов. Он ответил на все их вопросы, пообщался с людьми. Говорили о том, каким станет этот район через 5 лет. Конечно же, мы не успеваем уже показать эти кадры, – увидите позже. Но, тем не менее, напомню, если не знали: в последнее воскресенье августа шахтеры отметили свой профессиональный праздник. И этот комплекс, который появится здесь, в Любанском районе, станет большим подарком труженикам этой отрасли.

Юрий Таболин, СТВ:

Спасибо, Наталья. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Наталья Бреус. Несколько часов назад состоялась закладка капсулы при начале строительства Нежинского горно-обогатительного комбината.