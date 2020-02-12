Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

Новости Беларуси. «БелДжи» официально представил новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинку позиционируют как молодежный и идеальный для города автомобиль. «БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Из характеристик – панорамная крыша, 1,5-литровый турбированный двигатель, система автопарковки и разгон до 100 километров за 7,9 секунд.

Модель выпущена в двух модификациях.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи»:

Фактически у нас был семейный кроссовер Atlas – это топовый кроссовер для успешных и обеспеченных людей, седан. И нам не хватало молодежного кроссовера, и теперь он появился. В этой модели, на мой взгляд, есть все: и скорость, и агрессия, и интересный цвет, и все автомобильные опции (панорамная крыша, автопарковка, автозапуск).

Я убежден, что не только нашим дилерам, не только нашим заводчанам, но и всем нашим покупателям понравится этот автомобиль. Мы делаем на него большую ставку, как на один из самых современных автомобилей и последних достижений автопрома.

Это четвёртая модель авто белорусской сборки на заводе «БелДжи». В 2019 году предприятие выпустило более 20 тысяч автомобилей. Около 7 тысяч куплено в нашей стране.