Директива № 3 – настольная книга для любого топ-менеджера и дорожная карта для всей экономики Беларуси на ближайшие годы

Новости Беларуси. Экономика, безусловно, среди центральных тем недели. Непростая ситуация в мире и ее последствия для белорусского внутреннего рынка стали предметом серьезного разговора президента с экономическим штабом страны. Глава государства требует от Правительства и руководителей предприятий решительных действий. Эта стратегия на неделе легла в основу и новой редакции 3-й Директивы, которая в ближайшие годы станет фактически настольной книгой для любого топ-менеджера и дорожной картой для всей экономики.

Прошедшая неделя дала ясно понять, что весь мир одной нефтью мазан. Однако лихорадочное состояние мировых рынков – это повторяющаяся в истории неизбежность. На этот счет всегда нужно иметь антикризисную стратегию развития.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие организации, которые занимаются прогнозированием экономики в мировом масштабе, также дают негативные прогнозы. С каждым месяцем, поскольку я наблюдаю за этим понижением на полпроцента, на процент и так далее. Понятно, все это прогнозы, но они так или иначе в этом рынке, в этой рыночной экономике сказываются не только психологически, но и фактически на развитии тех или иных отраслей нашей экономики в том числе.

Новая редакция Директивы № 3 – оперативный ответ на складывающуюся ситуацию. Обновленный документ расставляет приоритеты в укреплении экономической безопасности Беларуси. На первом месте остается экспорт. 65% отечественных товаров надо уметь эффективно продать за границу, то есть с высокой добавленной стоимостью.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Если мы говорим об экспорте, то введена формула «треть-треть-треть». 33% продукции мы должны продать в странах Евразийского союза, в том числе в России, 33% продукции экспортировать в страны ЕС и 33% продать на новые рынки, на рынки «дальней дуги», как мы их называем.

Преимущества диверсификации рынков хорошо заметны на примерах отдельных предприятий. На этом гродненском молокозаводе производство не сокращают, а увеличивают. Недавно появилась новая линия, а с ней и новые виды сыров, которые идут на новые рынки, раньше серьезно даже не рассматриваемые.

Марина Аникеева, генеральный директор перерабатывающего предприятия (Гродно):

Новые направления, которые мы для себя избрали, это страны азиатские. Страны, которые импортируют серьезные объемы продовольствия. Так, мы в феврале участвуем в серьезной выставке в Дубае, рассчитываем на нее. Мы сертифицированы по стандартам «Халяль», поэтому в мусульманский мир смело предлагаем свою продукцию, она подтверждена соответствующими сертификатами.

То, где производят товары – белорусская промышленность – это следующий приоритет. К 2020 году каждое третье предприятие в стране должно быть инновационно-активным. А более 20% продукции – инновационной.

Например, эта разработка белорусских ученых экономит десятки тысяч евро в год. При этом не уступает немецкому аналогу. Умная система заставляет трактор самостоятельно выполняет все команды, заранее заложенные инженером. Машина пашет, сеет, чуть ли не сама возвращается в гараж. Водителю остается только крутить баранку и следить за исправностью.

Евгений Строк, заведующий лабораторией электрогидравлических систем управления Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

На один трактор мы экономим три тысячи долларов. Сейчас два поставщика, они занимают уже где-то процентов 80%, наши производители, от количества общей комплектации. И только на какие-то специальные заказы за рубеж идет «бошевская» комплектация.

Иновационность – это когда наука и производство шагают рядом. Ученые изобретают, промышленники внедряют, продукт становится не только лучше, но и дешевле с точки зрения затрат. Вот суть появления высокой добавленной стоимости. На поток производство таких товаров должно быть поставлено в Парке высоких технологий и Индустриальном парке «Великий камень». Однако инновационный характер должна приобрести вся экономика Беларуси.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Здесь важнейший параметр – это достижение 30% добавленной стоимости в общем объеме производства. Мы, если до 2010 года в 7-8 раз отставали от стран ЕС по уровню производительности труда на одного занятого в промышленном комплексе, то сегодня этот разрыв сократился. Отстаем в 2-3 раза. Но все равно это очень много. В нынешних условиях нужны другие динамика и темпы.

Андрей Смоляр управляет одной из самых эффективных транспортных компаний не только Беларуси, но и Евразии. За кризисный январь успел уже съездить в 15 командировок. Цену на услуги компания понизила, зато контрактов собрала больше. Здесь кризис, как и везде, ощутили, но не боятся его. Есть стратегия развития.

Андрей Смоляр, учредитель транспортной компании:

В такой непростой ситуации, которая сейчас в мире в целом складывается, когда падает спрос, основное внимание нужно уделять продажам. Потому что сейчас произвести хорошую продукцию практически любой дурак может. Все производят хорошую продукцию, если она некачественная, то ты просто вообще не присутствуешь на рынке. А вот над тем, чтобы продать, надо системно работать. Я своим продавцам всегда говорю, что стучитесь – вам откроют. И сейчас добиться цели не значит, что выстрелит – повезло, попало. Для меня важно количество выстрелов, в каком направлении были сделаны, правильно ли была выбрана цель.

Качество управления – еще один из приоритетов Директивы № 3. Чтобы поймать большую рыбу, руководитель должен быть управленцем с большой буквы.

Александр Лукашенко:

Правительство не должно быть какой-то конторой. Правительство должно сегодня, прямо надо об этом говорить, в сложной ситуации в ручном режиме управлять экономикой там, где это надо, на месте. Помогая всем, чем мы можем, предприятиям, губернаторам, председателям райисполкомов. Требуя от них безукоризненного исполнения принятых решений и очень высокой напряженки и интенсивности. Все должны быть поставлены под ружье и давать результат.

Энергетика, то есть кровь, питающая экономику, – по-прежнему приоритетное направление для развития Беларуси. С момента первой редакции Директивы об экономии и бережливости республика почти втрое снизила энергоемкость ВВП. И сейчас условного топлива на один киловатт-час мы тратим меньше в 2-3 раза, чем в России или Украине. За девять лет введено более трех тысяч источников на местных видах топлива. Это направление будет продолжено.

В ближайшие три месяца Правительство должно утвердить план реализации Директивы № 3, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.