Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Франции активизировать инвестиционное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь предлагает Франции активизировать инвестиционное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О двустороннем диалоге говорили 25 июня в Совете Республики. В эти дни с визитом в Минске парламентская делегация группы дружбы из этой страны. По итогам 2017 года взаимный товарооборот составил 366 миллионов долларов. А значит вырос на 28 %. Экспорт и вовсе увеличился на 55 %.
В первую очередь поставляем азотные и калийные удобрения, мебель, лесоматериалы, проволоку. При этом Беларусь нацелена на сбалансированную торговлю. Кроме того, в нашей стране уже реализуется ряд значимых инвестиционных проектов с участием французских компаний. Это сборка автомобилей, строительство отелей, также реализация проекта по выращиванию в Логойском районе высокосортного картофеля и овощей. Но останавливаться на этом не намерены. В приоритете – диалог в промышленности, сельском хозяйстве, в частности, мясном производстве, туризме.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Обсуждались конкретные экономические проекты. Эти проекты не только товарного, но и инвестиционного, образовательного сотрудничества. Мне кажется, что дорожная карта, которая будет обсуждаться на заседании межправкомиссии, это уже будет конкретная наработка.
Кристоф Лежен, председатель группы дружбы «Франция – Беларусь» Национального собрания Французской Республики:
Мы здесь, конечно, в качестве депутатов, а не в качестве промышленников, но я могу также сказать, что мы очень заинтересованы в том, чтобы организовать здесь, у вас сборку автомобилей. Мы бы очень хотели, чтобы эту идею в Беларуси поддержали. Это очень интересный проект, но это вопрос будущего.
Также стороны обсудили взаимодействие на международных площадках. Так, белорусские парламентарии рассчитывают, что французские коллеги поддержат резолюцию по цифровой экономике. Ее наша страна намерена представить на летней сессии Парламенсткой ассамблеи ОБСЕ в Берлине. В целом же визит французской делегации очень насыщенный. Это и встречи в обеих палатах парламента, в белорусском МИДе, посещение Минского молочного завода и Парка высоких технологий.