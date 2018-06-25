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Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией

25 июня 2018 09:57
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает Франции активизировать инвестиционное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией-1

О двустороннем диалоге говорили 25 июня в Совете Республики. В эти дни с визитом в Минске парламентская делегация группы дружбы из этой страны. По итогам 2017 года взаимный товарооборот составил 366 миллионов долларов. А значит вырос на 28 %. Экспорт и вовсе увеличился на 55 %.

Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией-4

В первую очередь поставляем азотные и калийные удобрения, мебель, лесоматериалы, проволоку. При этом Беларусь нацелена на сбалансированную торговлю. Кроме того, в нашей стране уже реализуется ряд значимых инвестиционных проектов с участием французских компаний. Это сборка автомобилей, строительство отелей, также реализация проекта по выращиванию в Логойском районе высокосортного картофеля и овощей. Но останавливаться на этом не намерены. В приоритете – диалог в промышленности, сельском хозяйстве, в частности, мясном производстве, туризме.

Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией-7

Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией-9

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Обсуждались конкретные экономические проекты. Эти проекты не только товарного, но и инвестиционного, образовательного сотрудничества. Мне кажется, что дорожная карта, которая будет обсуждаться на заседании межправкомиссии, это уже будет конкретная наработка.

Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией-11

Кристоф Лежен, председатель группы дружбы «Франция – Беларусь» Национального собрания Французской Республики:
Мы здесь, конечно, в качестве депутатов, а не в качестве промышленников, но я могу также сказать, что мы очень заинтересованы в том, чтобы организовать здесь, у вас сборку автомобилей. Мы бы очень хотели, чтобы эту идею в Беларуси поддержали. Это очень интересный проект, но это вопрос будущего.

Диалог в промышленности и сельском хозяйстве: 25 июня в Совете Республики обсудили инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Францией-14

Также стороны обсудили взаимодействие на международных площадках. Так, белорусские парламентарии рассчитывают, что французские коллеги поддержат резолюцию по цифровой экономике. Ее наша страна намерена представить на летней сессии Парламенсткой ассамблеи ОБСЕ в Берлине. В целом же визит французской делегации очень насыщенный. Это и встречи в обеих палатах парламента, в белорусском МИДе, посещение Минского молочного завода и Парка высоких технологий.

# Беларусь-Франция # Экономика # Михаил Мясникович # Кристоф Лежен

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