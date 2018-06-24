Александр Лукашенко: Агрохолдинг «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии белорусского сельского хозяйства

Новости Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент раскритиковал сегодняшнее положение дел в этом хозяйстве. Пока пилотный проект не оправдывает себя. Он так и не стал образцом для всей отрасли. Перед аграриями стоит общая задача – создать максимально эффективное, конкурентно способное производство.

Чиновники отмечают, ресурсы у организаций есть, но главная причина невыполнения намеченных планов – нарушение технологических процессов и низкая исполнительская дисциплина. В таких условиях Александр Лукашенко не исключает продажи некоторых сельхозпредприятий частникам. Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей