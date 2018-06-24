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Александр Лукашенко: Агрохолдинг «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии белорусского сельского хозяйства

24 июня 2018 19:41
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Новости Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: Агрохолдинг «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии белорусского сельского хозяйства-1

Президент раскритиковал сегодняшнее положение дел в этом хозяйстве. Пока пилотный проект не оправдывает себя. Он так и не стал образцом для всей отрасли. Перед аграриями стоит общая задача – создать максимально эффективное, конкурентно способное производство.

Александр Лукашенко: Агрохолдинг «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии белорусского сельского хозяйства-4

Чиновники отмечают, ресурсы у организаций есть, но главная причина невыполнения намеченных планов – нарушение технологических процессов и низкая исполнительская дисциплина. В таких условиях Александр Лукашенко не исключает продажи некоторых сельхозпредприятий частникам.

Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей

Александр Лукашенко: Агрохолдинг «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии белорусского сельского хозяйства-7

На совещании Александр Лукашенко озвучил несколько ключевых требований и идей. В частности, Президент поручил руководителям за два года дотянуть среднюю зарплату в аграрной отрасли до 1000 рублей. Глава государства отметил, что лучшие белорусские хозяйства уже обеспечили такие показатели. И другие могут добиться результата при соблюдении технологий и дисциплины.

# Экономика # Фотофакт

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