Александр Лукашенко: Агрохолдинг «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии белорусского сельского хозяйства

Новости Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Президент раскритиковал сегодняшнее положение дел в этом хозяйстве. Пока пилотный проект не оправдывает себя. Он так и не стал образцом для всей отрасли. Перед аграриями стоит общая задача – создать максимально эффективное, конкурентно способное производство.
Чиновники отмечают, ресурсы у организаций есть, но главная причина невыполнения намеченных планов – нарушение технологических процессов и низкая исполнительская дисциплина. В таких условиях Александр Лукашенко не исключает продажи некоторых сельхозпредприятий частникам.
Президент Беларуси заявил о необходимости за два года довести зарплату в сельском хозяйстве до 1000 рублей
На совещании Александр Лукашенко озвучил несколько ключевых требований и идей. В частности, Президент поручил руководителям за два года дотянуть среднюю зарплату в аграрной отрасли до 1000 рублей. Глава государства отметил, что лучшие белорусские хозяйства уже обеспечили такие показатели. И другие могут добиться результата при соблюдении технологий и дисциплины.