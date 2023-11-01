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Депутаты в первом чтении рассмотрят бюджет на 2024 год

01 ноября 2023 06:25
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Новости Беларуси. Экспорт, жилье и продовольствие – эти основы белорусской экономики, определенные Александром Лукашенко еще на первом Всебелорусском народном собрании в 1996-м, остаются гарантией сохранения социальной направленности политики государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты в первом чтении рассмотрят бюджет на 2024 год-1

На решение каждодневных забот всех белорусов ориентирован и главный финансовый документ 2024 года. Бюджет в первом чтении рассмотрят сегодня, 1 ноября, на заседании X сессии Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва. Экономика в условиях санкций работает. Делается все, чтобы сохранить рабочие места и поддержать отдельные категории граждан. На принципах справедливости и ответственности, с заботой о людях формируются и социально-экономические программы, и бюджет страны.

Такой подход остается незыблемым. В следующем году предусматривается рост затрат на финансирование расходов на образование, здравоохранение, строительство жилья с господдержкой, субсидирование коммунальных услуг. Широкий соцпакет обеспечивает уплата налогов.

Депутаты в первом чтении рассмотрят бюджет на 2024 год-4

Сегодня же в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты об изменении Налогового кодекса, законов о государственных наградах и по вопросам обеспечения национальной безопасности. Примут решения о ратификации ряда международных документов.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Фотофакт

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