Новости экономики за 31.10.2023

Товарооборот Беларуси с Пензенской областью вырос почти на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года он составил без малого 90 миллионов долларов. Импульс активизации сотрудничества придала встреча Президента с руководством этого российского региона. Как реализуются достигнутые тогда договоренности, обсудили в Пензе.

Подробности в деловом обзоре от Натальи Надольской.

ОБЪЕМ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ В ЕАЭС В 2023 ГОДУ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ