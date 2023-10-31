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Новости экономики за 31.10.2023

31 октября 2023 17:01
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Товарооборот Беларуси с Пензенской областью вырос почти на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года он составил без малого 90 миллионов долларов. Импульс активизации сотрудничества придала встреча Президента с руководством этого российского региона. Как реализуются достигнутые тогда договоренности, обсудили в Пензе.

Подробности в деловом обзоре от Натальи Надольской.

ОБЪЕМ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ В ЕАЭС В 2023 ГОДУ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Новости экономики за 31.10.2023-1

Страны Евразийского экономического союза по итогам года могут увеличить объем взаимной торговли до 100 миллиардов долларов. При условии, что экономики стран – участниц союза продолжат адаптироваться к измененным факторам логистики и переориентации транспортных потоков. Пока же две трети торгового оборота внутри ЕАЭС все еще отягощены теми или иными барьерами. Их оперативное устранение позволит существенно увеличить рост экономики. Сейчас профильные ведомства и руководства стран-участниц работают над сближением технических регламентов на товары, произведенные на территории союза. Вместе с тем в ЕАЭС хотят нивелировать все риски оборота неучтенного товара во взаимной торговле.

МИНЭКОНОМИКИ: РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ОЖИДАЮТ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА И СПРОСА НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ

Новости экономики за 31.10.2023-4

Министерство экономики отмечает рост позитивных настроений среди руководителей предприятий. Индекс промышленного оптимизма непрерывно растет на протяжении года: увеличиваются загрузка производственных мощностей, выпуск продукции и оживление спроса на нее, растет занятость. По мнению большинства руководителей, общее экономическое положение на предприятиях в ближайшее время улучшится. Прогнозные оценки финансовых показателей также внушают оптимизм – 83 % топ-менеджеров полагают, что прибыль на предприятиях не снизится либо возрастет.

Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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Товарооборот Беларуси и Пензенской области вырос почти на 20%
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