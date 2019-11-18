«Энтузиазмом заряжены просто все». В Минске началась Всемирная неделя предпринимательства-2019

Акция проходит в 170 странах. В ней участвуют представители всех видов бизнеса – от крупных корпораций и банков до небольших стартапов. Главная тема 2019 года – использование новых технологий в бизнесе и банковской сфере. Всю неделю в Беларуси будут проходить конференции, выставки и семинары.

Яна Шипко, корреспондент: Что бросается в глаза на Неделе предпринимательства – так это то, что представителей малого и среднего бизнеса становится больше. Целая аллея инновационных стартапов развернулась тут.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Количество в этом году очень сильно индивидуальных предпринимателей (выросло – прим. ред.). Что радует – не только в торговом сегменте, но и тех людей, которые занимаются производством продукции. Конечно, выросло количество самозанятых очень сильно. Людей, которые занимаются бизнесом по заявительному принципу, и плюс количество ремесленников.

Президент в апреле своим отдельным указом расширил количество видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям. Видим, что буквально за четыре месяца их количество выросло на четыре тысячи человек. Это очень хорошо. В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому в этой части декрет «выстрелил» однозначно.