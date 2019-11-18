«Энтузиазмом заряжены просто все». В Минске началась Всемирная неделя предпринимательства-2019

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция проходит в 170 странах. В ней участвуют представители всех видов бизнеса – от крупных корпораций и банков до небольших стартапов. Главная тема 2019 года – использование новых технологий в бизнесе и банковской сфере. Всю неделю в Беларуси будут проходить конференции, выставки и семинары.
Как это было смотрите в видеоматериале.
Яна Шипко, корреспондент:
Что бросается в глаза на Неделе предпринимательства – так это то, что представителей малого и среднего бизнеса становится больше. Целая аллея инновационных стартапов развернулась тут.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Количество в этом году очень сильно индивидуальных предпринимателей (выросло – прим. ред.). Что радует – не только в торговом сегменте, но и тех людей, которые занимаются производством продукции. Конечно, выросло количество самозанятых очень сильно. Людей, которые занимаются бизнесом по заявительному принципу, и плюс количество ремесленников.
Президент в апреле своим отдельным указом расширил количество видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям. Видим, что буквально за четыре месяца их количество выросло на четыре тысячи человек. Это очень хорошо. В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому в этой части декрет «выстрелил» однозначно.
Денис Алейников, предприниматель:
Основа предпринимательского успеха – это всегда не только идея. Это еще и вера, что у тебя все получится. И вот сегодня декрет № 8 и успехи IT-отрасли показали всему предпринимательскому сообществу, что нужно верить, стараться, делать, и у тебя все получится. И сегодня этим энтузиазмом заряжены просто все.
Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?