Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет и инвестиционную программу Минска на этот год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Корректировки связаны с увеличением поступлений налоговых платежей в городскую казну на 760 миллиардов рублей

Дополнительное финансирование получат такие сферы, как жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование.

Деньги направят на завершение строительства школы и детского сада в Каменной Горке, двух поликлиник в микрорайоне Дружба и реконструкцию городского онкодиспансера.

Дополнительное финансирование получит и сфера транспорта. 100 вагонов подвижного состава метро будут оснащены видеокамерами. Также на станциях подземки появится больше лифтов и траволаторов.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Более 66% общественного городского транспорта приспособлено к передвижению физически ослабленных лиц. И есть у нас такое новшество, можно сказать: определены 5 маршрутов общественного транспорта, которые движутся по отдельному графику, где могут передвигаться инвалиды на колясках.