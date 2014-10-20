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Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет и инвестиционную программу Минска

20 октября 2014 18:38
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Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет и инвестиционную программу Минска на этот год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Корректировки связаны с увеличением поступлений налоговых платежей в городскую казну на 760 миллиардов рублей

Дополнительное финансирование получат такие сферы, как жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование.

Деньги направят на завершение строительства школы и детского сада в Каменной Горке, двух поликлиник в микрорайоне Дружба и реконструкцию городского онкодиспансера.

Дополнительное финансирование получит и сфера транспорта. 100 вагонов подвижного состава метро будут оснащены видеокамерами. Также на станциях подземки появится больше лифтов и траволаторов.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Более 66% общественного городского транспорта приспособлено к передвижению физически ослабленных лиц. И есть у нас такое новшество, можно сказать: определены 5 маршрутов общественного транспорта, которые движутся по отдельному графику, где могут передвигаться инвалиды на колясках.

# Экономика # Бюджет Минска # Жанна Романович

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