День белорусской экономики в Германии: Берлин принимает масштабный бизнес-форум

Новости Германии. День белорусской экономики в Германии. Берлин 22 октября принимает масштабный бизнес-форум с участием чиновников и топ-менеджеров двух стран. Внимание к нашей стране со стороны немецких партнеров только растет. Они рассматривают Беларусь как своеобразные «ворота» для выхода на многомиллионный рынок Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Респубики Беларусь:

Германия – наш традиционный партнер. Мы констатируем, что если не брать наших ключевых партнеров в СНГ, то это торгово-экономический партнер № 1. Немецкий бизнес активно представлен в Беларуси. На сегодняшний день в рамках всех политический ограничений и потрясений, которые возникли искусственно, в том числе на евразийском пространстве, как раз-таки они рассматривают Беларусь как стабильную площадку, через которую можно было бы поддерживать нормальный экономический диалог и продвигать интересы на Восток.