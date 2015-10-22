В рамках Дня белорусской экономики в Берлине 22 октября пройдет масштабный бизнес-форум

Новости Германии. День белорусской экономики в Берлине. В столице Германии 22 октября пройдет масштабный бизнес-форум. Он соберет белорусских и немецких чиновников, топ-менеджеров и бизнесменов. Они обсудят перспективы делового сотрудничества.

Наибольший интерес вызывает сфера энергетики. Европейский опыт использования возобновляемых источников энергии может найти более широкое применение в Беларуси. Особое внимание будет уделено особенностям ведения бизнеса в нашей стране с учетом членства в Евразийском экономическом союзе. Беларусь зарубежные партнеры рассматривают как своеобразные «ворота» для выхода на многомиллионный рынок ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Дзень беларускай эканомікі арганізуецца Беларускай гандлёва-прамысловай палатай сумесна з Нямецкім саюзам гандлёва-прамысловых палат. Як чакаецца, у мерапрыемстве прымуць удзел больш за 100 прадстаўнікоў бізнесу Беларусі і Германіі, якія працуюць у прамысловай, энергетычнай, банкаўскай і іншых сферах.