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День белорусской экономики пройдет в Берлине 22 октября

21 октября 2015 14:00
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Новости Германии. Белорусско-германское сотрудничество в области промышленности, инвестиций, энергетики, логистики и профподготовки обсуждалось 21 октября в Берлине.

Специальная рабочая группа рассмотрела так же двусторонние взаимодействия в контексте Евразийского экономического союза. Уже завтра, 22 октября, в Берлине пройдет День белорусской экономики.

Более 100 представителей бизнеса двух стран обсудят взаимодействие в промышленной, энергетической, банковской и других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Беларусь-Германия

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