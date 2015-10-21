День белорусской экономики пройдет в Берлине 22 октября

Новости Германии. Белорусско-германское сотрудничество в области промышленности, инвестиций, энергетики, логистики и профподготовки обсуждалось 21 октября в Берлине.

Специальная рабочая группа рассмотрела так же двусторонние взаимодействия в контексте Евразийского экономического союза. Уже завтра, 22 октября, в Берлине пройдет День белорусской экономики.

Более 100 представителей бизнеса двух стран обсудят взаимодействие в промышленной, энергетической, банковской и других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.