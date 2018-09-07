Делегация из Венгрии с деловым визитом прибыла в Минск

Новости Беларуси. В гости с поздравлениями и деловыми предложениями. Накануне Дня города в Минск прибывают зарубежные делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Партизанском районе 7 сентября встречали гостей из венгерского Будапешта. Программу пребывания в белорусской столице делегация начала с деловой части.

Гости изучили достижения местного технопарка, заглянули на промышленные предприятия района. Отдельное внимание – новым школам, детским садам и больницам. На развитие социальной сферы в 2019 году венгры потратят более 15 миллионов евро.

Ленард Борбей, мэр 21-го района Будапешта (Венгрия):

Это наш первый визит в Минск, мы очень удовлетворены. На высоком уровне – чистота и порядок, красивые зеленые парки. Мы приехали, чтобы познакомиться с достопримечательностями и с тем, как работает город.

Денис Овсянников, глава администрации Партизанского района:

Очень заинтересовал тракторный завод, заинтересовала фабрика «Слодыч» со своим печеньем, социальная сфера, которую хочется посмотреть. Я уверен, что точки соприкосновения именно в этих сферах, они будут найдены.