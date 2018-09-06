Новости экономики за 06.09.2018

Новости Беларуси. Беларусь получит шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас идет оформление необходимых документов. Что касается седьмого, то условия по нему будут уточняться. Есть перечень процедур, которые нужно выполнить.

Программу о получении кредита на 2 млрд долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития белорусские власти подписали весной 2016. Кредит должен быть предоставлен 7 траншами. Пять уже получили. Это более полутора миллиардов долларов. Задержка с выдачей шестого на 200 миллионов долларов была вызвана ротацией в правительстве. Правление Евразийского банка развития положительно оценивает проект поддержки экономки Беларуси. Цели кредитования достигнуты. Экономика демонстрирует рост, а рубль – стабильность. БЕЛОРУССКИЕ САМОСВАЛЫ В ХАКАСИИ

Второй центр технической поддержки «БелАЗ» открыли в Хакасии. Общая сумма инвестиций составила порядка 100 миллионов рублей. Теперь ремонтные работы любой сложности будут выполняться с минимальными затратами и простоями дорогостоящей техники. Это особенно актуально с учетом интенсивного развития угольной отрасли в Хакасии. На разрезах и рудниках Хакасии уже работает около 300 единиц карьерной техники марки «БелАЗ». ПО ДВУМ АДРЕСАМ

Пенсионеры и инвалиды будут платить меньше за коммунальные услуги сразу по двум адресам: обязательной регистрации по месту жительства и по месту пребывания, например, дача. По субсидируемым тарифам можно будет платить за газ и электроэнергию. Допустим, пенсионер летом живет в деревне или на даче, а на зиму перебирается в благоустроенную квартиру. Раньше только по одному из двух адресов он мог платить по субсидируемым тарифам. Но ведь от переезда сумма потребления электроэнергии или газа в двух помещениях не изменится. Абоненту необходимо обратиться в энерго- и газоснабжающую организации с письменным заявлением. ПРОГНОЗЫ ЦЕН НА НЕФТЬ