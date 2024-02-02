Делегация из Монголии посетила предприятия Гомельской области

В Беларуси сельскому хозяйству всегда уделялось повышенное внимание. Отрасль развивается, а отечественные технологии привлекают внимание зарубежных коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости ознакомились с возможностями предприятия «Гомельагрокомплект» – единственного в Беларуси производителя доильных аппаратов. Линейка оборудования широкая: от небольших переносных аппаратов до известных установок типа «карусель». После экскурсии стороны определили перспективы сотрудничества.

Батогс Жадомба, руководитель с оюза по разведению коров (Монголия): Монгольских фермеров очень интересуют ваши доильные продукты. Своими глазами видеть – это совсем другое. У нас в Монголии есть такие слова: тысячу раз не говори, просто один раз надо увидеть.

Николай Афанасенко, директор предприятия «Гомельагрокомплект-Сервис»:

Западным аналогам мы не уступаем по качеству. Наше оборудование еще выделяет то, что оно очень просто в обслуживании и эксплуатации. И обладает всеми качествами не хуже, чем западное.

Доильными установками из Гомеля оснастили большую часть животноводческих комплексов Беларуси. Представлены они и за рубежом. Основной объем экспортных поставок отправляется в Россию.