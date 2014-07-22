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Делегация из Хабаровского края посетила белорусские предприятия и Несвижский замок

22 июля 2014 17:58
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Новости Беларуси. 22 июля делегация из Хабаровского края Российской Федерации во главе с его губернатором посетила несколько крупных белорусских предприятиях. Среди них Агрокомбинат «Снов» и белорусско-швейцарское предприятие по выпуску электропоездов «Штадлер Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Помимо официальных переговоров программа визита предполагала и культурную составляющую.  Гости побывали в Несвижском замке. Здесь делегацию встретили  костюмированным представлением и познакомили с интересными историческими фактами.

А уже после российские гости поделились впечателниями от пребывания на белорусской земле.

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края Российской Федерации:
У нас можно встретить товары молочной продукции, они поставляются. Мы покупаем сухое молоко в Беларуси. И задача этой поездки, как раз наладить кооперационные связи с предприятиями. Может быть прямые поставки какие-то отдельных продуктов, которые мы сегодня увидели, и у нас на прилавках их нет. Мы бы хотели видеть многие вещи, которые нам сегодня были представлены. Но не все можно доставить, например, тушенку.
Нас так хорошо встретили, спасибо. Как будто мы у себя дома. Это очень важно.

 

# Экономика # Беларусь-Россия # Вячеслав Шпорт

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