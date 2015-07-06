Делегация из Одесской области Украины с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Украинское направление в туризме. В Беларуси находится делегация из Одесской области. Гости посещают Могилевский регион. Обсуждаются перспективы сотрудничества, в первую очередь – экономического. Так, украинцы приглашают к себе белорусских туристов, ищут новые рынки сбыта продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Сегодня Беларусь, развивая свой туризм, не имея моря, могла бы использовать территорию Одесской области для того, чтобы наши граждане проводили там свое оздоровление. Что касается экономического положения и экономического отношения, со своей стороны предложили им сотрудничать в части создания совместного предприятия по обслуживанию и сборке лифтов в Одессе. Мы сегодня рассматриваем и предлагаем им дальнейшее сотрудничество по производству вагонов.