Дрожжевой завод вскоре откроется в Слуцке

Новости Беларуси. Новое экспортно-ориентированное предприятие появится в Слуцке. Здесь заработает дрожжевой завод. Это совместный белорусско-германский проект.

Продукция будет поставляться на рынки Украины, России, стран Западной Европы.

Мощность производства на первом этапе составит 20 тысяч тонн дрожжей в год. В перспективе запланировано увеличение объемов втрое. Возведение нового предприятия обойдется в более чем 30 миллионов евро.

Строительство идет по запланированному графику.

Рабочие места здесь получат почти сто человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.