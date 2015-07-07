Прямой эфир

Дрожжевой завод вскоре откроется в Слуцке

07 июля 2015 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новое экспортно-ориентированное предприятие появится в Слуцке. Здесь заработает дрожжевой завод. Это совместный белорусско-германский проект.

Продукция будет поставляться на рынки Украины, России, стран Западной Европы.

Мощность производства на первом этапе составит 20 тысяч тонн дрожжей в год. В перспективе запланировано увеличение объемов втрое. Возведение нового предприятия обойдется в более чем 30 миллионов евро.

Строительство идет по запланированному графику.

Рабочие места здесь получат почти сто человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация из Одесской области Украины с визитом в Беларуси
06 июля 2015 07:59

Делегация из Одесской области Украины с визитом в Беларуси

В Брестской области досрочно началась уборка зерновых
02 июля 2015 17:32

В Брестской области досрочно началась уборка зерновых

В Клецком районе открыли современный молочно-товарный комплекс
01 июля 2015 17:45

В Клецком районе открыли современный молочно-товарный комплекс