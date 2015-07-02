В Брестской области досрочно началась уборка зерновых

Новости Беларуси. Уборочная на старте! Аграрии Брестской области первыми в стране приступили к сбору зерновых. Сжаты первые 40 гектаров озимого ячменя, намолочено больше 160 тонн зерна. Уже в понедельник на поля планируют вывести технику. О начале «битвы» за урожай – сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Эти первые тонны зерна нового урожая для аграриев дорогого стоят. Комбайнер Сергей Матусевич в уборочной участвует в 11-й раз, но перед началом битвы за урожай волнуется. Говорит, страда – проверка на прочность не только техники, но и людей.

Сергей Матусевич, комбайнер ОАО «Агрофирма Малеч»:

Это время, когда можно заработать и силы свои попробовать: выдержим мы или нет эту уборочную. Потому что выходим из дома с самого утра, а приходим вечером, ночью. И так каждый день. Это ж все мы вырастили своими руками. Я на тракторе весной, осенью вношу удобрения. Это все плоды нашего труда – все, что мы вырастили сами, и убираем.

На другом участке поля озимый ячмень убирает Сергей Складановский. Эти два комбайнера уже несколько лет оспаривают между собой звание «лучшего», поэтому на беседы мужчина время не теряет и признается: в эти жаркие дни живет по принципу: летний день год кормит.

Сергей Складановский, комбайнер ОАО «Агрофирма Малеч»:

Все зависит, как работаешь – такие заработаешь деньги. Все одно на одно накладывается: тут же и «натурой» платят, и деньги. Сколько заработал – все твое.

В белорусскую посевную включился и Владимир Рудницкий. В Малеч мужчина переехал из Казахстана. Специалист с 20-летним опытом работы не боится, поэтому в коллектив влился» быстро, здесь же с удовольствием пересел на новенькую технику.

Владимир Рудницкий, комбайнер ОАО «Агрофирма Малеч»:

В Казахстане только посевная закончилась, а здесь уборочная началась. В этом разница. И условия работы здесь хорошие.

В этом хозяйстве технику на поля вывели одними из первых в стране: не ждали календарных сроков, а ориентировались на особенности своего урожая. В закрома уже положили больше 160 тонн зерна.

Дмитрий Зеневич, директор ОАО «Агрофирма Малеч»:

Не ждем какие-то время, сроки. Зерно подошло, влажность есть – нужно убирать. К уборке у нас в этом году 2 тысячи 100 гектаров только одних зерновых. Плюс 400 гектаров рапса и кукурузы. Работы хватит. Земля готова к уборке – нечего ждать.

Массово техника по всей стране в поля выйдет уже с понедельника: начнут уборку с рапса. К слову, на убранных полях тоже вовсю кипит работа – землю готовят для новой посевной.