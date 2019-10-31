Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ

Новости Беларуси. Делегация Счётной палаты России посетила Парк высоких технологий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь гостям продемонстрировали IT-решения от компаний-резидентов ПВТ.

Среди них – стартап SayGames – мобильная игра, занимающая третье место в мире по популярности. Её скачали больше 300 миллионов раз.

Алексею Кудрину показали систему мониторинга фермерских полей, приложение для борьбы с депрессией, а также решение для профилактики неисправностей линий электропередач.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Нам, конечно, очень приятно, что в других странах высоко оценивают опыт Беларуси и достижения Парка высоких технологий. На самом деле, шире – достижения нашей страны. И здесь главные две причины: прежде всего, много талантливых людей, наших белорусов, которые всё это делают, и та поддержка и доверие, которые этим людям и этой сфере оказывает Президент.