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Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ

31 октября 2019 07:08
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Новости Беларуси. Делегация Счётной палаты России посетила Парк высоких технологий в Минске,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь гостям продемонстрировали IT-решения от компаний-резидентов ПВТ.

Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ-1

Среди них – стартап SayGames – мобильная игра, занимающая третье место в мире по популярности. Её скачали больше 300 миллионов раз.

Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ-4

Алексею Кудрину показали систему мониторинга фермерских полей, приложение для борьбы с депрессией, а также решение для профилактики неисправностей линий электропередач.

Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ-7

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Нам, конечно, очень приятно, что в других странах высоко оценивают опыт Беларуси и достижения Парка высоких технологий. На самом деле, шире – достижения нашей страны. И здесь главные две причины: прежде всего, много талантливых людей, наших белорусов, которые всё это делают, и та поддержка и доверие, которые этим людям и этой сфере оказывает Президент.

Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ-10

Экспорт ПВТ – это 20% от всего экспорта услуг Беларуси. Сегодня в Парке и компаниях-резидентах работает около 55 тысяч человек.

О союзном бюджете говорили в Минске на заседании коллегий КГК Беларуси и Счётной палаты России

# It-технологии # Экономика # Всеволод Янчевский # Алексей Кудрин # Фотофакт

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