Новости по тегу #Антон Гетта

Необходимо работать над внедрением новых технологий и механизацией всех процессов производства. А вот кадровый вопрос решать за счет создания в сельской местности достойных условий.
Основная доля экспорта белорусской сельхозпродукции приходится именно на рынок России. Оттуда она распространяется в другие дружественные страны. Однако логистика и торговля – лишь часть большой совместной работы по развитию АПК.
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