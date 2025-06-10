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Новости по тегу #Антон Гетта

В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства
10 июня 2025 11:40

В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства

Разработку программ Союзного государства в сфере АПК рассмотрели на заседании Парламентского собрания
18 октября 2024 10:38

Разработку программ Союзного государства в сфере АПК рассмотрели на заседании Парламентского собрания

Цифровые технологии на полях. 6 новых программ разрабатывает Союзное государство в сфере АПК
27 октября 2022 20:23

Цифровые технологии на полях. 6 новых программ разрабатывает Союзное государство в сфере АПК