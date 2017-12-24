Цифровая экономика, модернизация реального сектора и создание «БелБиограда»: итоги большого разговора Президента об экономике Беларуси

Новости Беларуси. Второй подарок государство сделало «айтишникам». Совсем скоро за Беларусью в мире может закрепиться характеристика IT-страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подписанный Президентом декрет называют революционным для сферы высоких технологий. Законодательно Беларусь теперь опережает многие страны, присматривающиеся к блокчейну, беспилотникам, криптовалюте. Но если посмотреть, с какой скоростью наша страна создала космическую отрасль, ракетостроение для ВПК, да тот же Парк высоких технологий – ничего удивительного. Всё закономерно. Нынешняя неделя во Дворце независимости прошла под знаком «экономики». На исходе года подводили итоги, строили планы. И главное, искали возможность переключить реальный сектор в режим глубокой информатизации. Но прежде чем говорить о революционных мерах, нужно решить проблемы, которые тянуться за крупными предприятиями уже не первый год. Невозможность платить по счетам – сигнал не просто тревожный – красный индикатор опасности. Государство всегда поддерживало флагманы производства, но из болота тянуть бегемота – неблагодарная работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только в 2015 и 2016 годах было принято 10 решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1 миллиард 800 миллионов долларов. Были реструктурированы их долги, представлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженностей по кредитам, выдавались бюджетные займы. Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. И вот вроде бы долги реструктуризированы и списаны, но воз и ныне там. Под конец года Президенту все чаще и настоятельнее предлагают в очередной раз финансово помочь отстающим. И здесь уже неважно даже то, что в целом экономика идет в рост, да и промышленная отрасль сработала в «плюс». К этому разговору Александр Лукашенко вернется еще не раз. Главное требование – ответственность за подобные решения. «Благотворительность» из национального бюджета больше не пройдет. Александр Лукашенко:

Я не позволю разворовывать бюджет. Больше сталкиваюсь с тем, что не бизнесмены, частники просят поддержки из бюджета финансовой там и так далее, а наши, как их называют «красные директора», но это мы с ними быстро разберемся. Притом до конца года с некоторыми. Они вместо того, чтоб на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, они ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте 100 миллионов долларов дадим, этому – 50, этому – в «оборотку», этому – чтоб погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства и пошло-поехало. Этого быть не должно. Бюджетные деньги вы знаете, куда используются. У нас не такие богатые учителя и врачи, если на то пошло. Но сохранить предприятие, читай «рабочий места» государство будет помогать. Для этих целей разработаны механизмы финансового оздоровления. Например, долги со скидкой может купить другой кредитор. Возможно, это будет один банк, специализирующийся на таких вот проблемных кредитах. Еще вариант – погасить долг акциями предприятия.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы рассуждали о создании общедолгового рынка. Наверное, ни для кого не секрет, и экспортное сообщество критикует, что мы не уделяем внимания проблеме накопленных долгов – в реальном секторе экономики в первую очередь и коммунальных организаций. Не так мы очень внимательно работаем с этим вопросом. Сделано очень много. Это один из первых шагов по созданию цивилизованного долгового рынка Республики Беларусь. Неделя выдалась насыщенной на важные, а в чем-то даже революционные решения. Нашумевший третий декрет меняет форму, но оставляет содержание. Его главная задача – восстановить социальную справедливость. Это значит, часть расходов, которое сегодня финансирует государство, безработные по собственному желанию возьмут на себя. Александр Лукашенко:

Его надо сбалансировать, дать возможность людям, с одной стороны, трудоустроиться, с другой стороны, заставить тех работать, кто сегодня может, но не хочет. Второе концептуальное требование: не мы отсюда, из центра, должны выискивать этих неработающих людей и применять к ним меры. Они живут в конкретных городах, конкретных селах. И там есть органы власти, которые разберутся: может человек работать, не может, попал он в трудную ситуацию или не попал. Если попал, его надо поддержать. Если человек просто действительно тунеядец, значит, его надо заставить работать. Этим будут заниматься местные органы власти. Мы им должны создать правовой коридор, как юристы говорят, правовое поле. Два документа напрямую касаются науки. Беларусь сегодня на полном ходу впрыгивает в цифровой локомотив истории – практически в первый вагон. Для того, чтобы угнаться за современными тенденциями, в стране планируют создать «БелБиоград» – структуру, аналогичную ПВТ, но с упором на производство.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Крупный национальный парк, где не только будут проводиться фундаментальные исследования, но и выполняться прикладные разработки и создаваться наукоемкие инновационные производства. «БелБиоград» предусматривает создание условий для привлечения инвестиций. Но трудиться только за идею специалисты такого класса сегодня уже не готовы. Президент подписал указ о повышении зарплат для научных работников – в среднем на 300%. Несмотря на важные решения, после совещания оставалась некоторая недосказанность. Самая громкая новость прозвучала уже следующим утром на встрече с деловыми кругами. Еще до того, как революционной новостью запестрили информационные ленты, во Дворце Независимости царила атмосфера предвкушения и – в прямом смысле – ожидания сенсации.

Александр Малыха, начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Брестского облисполкома по вопросам развития малого и среднего бизнеса:

Уже таких послаблений, как сейчас есть с выходом этих указов, наверное, нет ни в одной стране. Минимизация проверок и то, что руководитель предприятия сам должен отвечать за свое предприятие, которым он руководит. По крайней мере, в странах СНГ, наверное, единственные. В холле – почти 250 человек. Цвет белорусского бизнеса. Здесь можно было встретить и начинающих, и известных предпринимателей. На встречу с Президентом шли не просто послушать, предложить свои идеи. Юрий Жерко не первый год в деле. Хозяин нескольких агроусадеб на бизнес-климат в стране не сетует. Кстати, картина во Дворце независимости, которая так привлекла его внимание – вовсе не тяга к прекрасному искусству. Пейзаж – точь-в-точь повторяет вид из окна одного их гостевых домиков. Говорит, чтбы в эту картину маслом можно было вписать больше иностранных туристов, стране пора сделать еще один шаг.

Юрий Жерко, предприниматель:

Все субъекты агроэкотуризма, допустим, Витебской области, ждут, наверное, увеличения безвизового срока. Потому что 5 дней для нас не хватает. Турист, который приезжает через Национальный аэропорт, вполне может посмотреть Минск и окрестности, но дальше ему опасно ездить – чтобы успеть вовремя вернуться. Страна уже год идет по пути либерализации и государственного невмешательства в стратегию развития собственного дела. Сегодня малый и средний бизнес – это каждый четвертый рубль в ВВП, треть инвестиций в экономику и каждой третье рабочее место. Открыть свое дело – задача, с которой сегодня справится даже первоклассник. Александр Лукашенко:

Меня часто упрекают: «Вот, Лукашенко боится частника, новых рыночных отношений. Гэта пагражае яго ўладзе». Я где-то говорил, но это мое убеждение: если б в Беларуси всё было частное, я бы был вечным Президентом, потому что я могу частнику обеспечить то, что ему нужно: безопасность, спокойствие, отсутствие всяких поборов и взяток. Сегодня малый и средний бизнес – это каждый четвертый рубль в ВВП, треть инвестиций в экономику и каждой третье рабочее место. Открыть свое дело – задача, с которой сегодня справится даже первоклассник. Александр Лукашенко:

Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно, как я уже говорил, подать одно-единственное уведомление в исполком – всё! На следующий день можно приступать к работе. Сведены до минимума и собраны в одном документе все технические требования. Так, количество правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз, санитарных требований – в 13, ветеринарных – в 10. Упразднены многие устаревшие административные процедуры. Большой разговор Президента с бизнесом – не просто диалог. Хоть тем для обсуждения накопилось немало. Как говорить, о правилах игры важно договориться на берегу. Государство максимально пошло навстречу, но и от бизнесменов требуется ответственность и четкое соблюдение законов. Александр Лукашенко:

В то же время и со стороны бизнеса, то есть вас, должна быть честная игра. Инициативность, порядочность, прозрачность, максимальная ответственность перед своими работниками и обществом должны стать основой вашей деятельности. Всё это предполагает решительный отказ от каких-либо серых схем. Считаю, что уголовные дела, когда на одной скамье подсудимых оказываются чиновники, бизнесмены, бросают тень как на власть, так и на деловое сообщество. Преступная деятельность – это позор. Ее надо строго пресекать. Надеюсь, в этом мы единомышленники, иначе нам с вами просто не по пути. Играть по установленным правилам бизнес готов. Но и у деловых людей есть свои просьбы к государству. Белорусский бизнес привык выживать в самых сложных условиях. В сегодняшних реалиях те, кто нашел свои ниши в предыдущие годы, имеют все шансы на бурное развитие.

Зоя Змушко, директор Мозырского центра поддержки предпринимательства:

Регистрация в течение дня. Инвесторы просто на руках носят. Хотелось бы, чтоб не вмешивались лет 5. Пустили в свободное плавание и ничего не меняли за этой время. Резкое потепление в деловом климате Беларуси увидел и Всемирный банк: мы – 38-е из 190 стран. По сравнению с прошлым годом, отыграли сразу 13 позиций. Тем не менее, о том, что деловому человеку в стране не развернуться, говорят все еще немало.

Андрей Заяц, директор торгового дома:

Чтобы приготовить наш белорусский драник, раньше надо было почистить картошку в одном цеху, затем сделать полуфабрикат в другом. А в третьем уже пожарить. Сейчас это можно всё делать в одном цеху. Раньше для того, чтобы испечь булочку, нужно было 5 цехов, сейчас – 1. Главная претензия руководителей фирм – бесконечные проверки. Если раньше контролеры ходили друг за другом, то теперь комплексная проверка растягивается на несколько недель и даже останавливает работу предприятий. За такую надзорную деятельность теперь грозит наказание самим проверяющим. Александр Лукашенко:

Контролеры и правоохранительные органы имеют на столе один документ – законодательный акт или закон. Статья такая-то – нарушил – отвечай. Жить надо не по понятиям, а по законам. Если нарушен закон и на кого-то, как у вас принято говорить, накатили, то я вам гарантирую: в течение суток откатим. С определенными последствиями. Критерием оценки работы контролеров и правоохранителей должно быть количество предложенных и реализованных мер по предотвращению правонарушений. Говорили бизнесмены с Президентом, что называется «на чистоту». Правда, такой формат общения устроил не всех. Александр Лукашенко прокомментировал упреки, что на встречу попали не все желающие. Александр Лукашенко:

Я, как обычно, утром просматривая электронные СМИ, с обидой на то, что якобы не позвали и не пригласили. Я только что сказал, что в таком широком формате собираемся, но это не совсем широкий формат: две с половиной сотни человек – это далеко не тот уровень представительства, который должен быть. Потому что у нас сотни тысяч предпринимателей. Ну а что касается этих жалоб, господ – я не буду делать им рекламу – должен сказать, что у нас сегодня не политическое совещание и политических кампаний пока нет. Местные Советы – так это туда надо идти и вести диалог. А сегодня я пригласил сюда людей, которые занимаются делом и участвуют в политики, когда идут политические кампании. Поэтому обижаться не надо, что не всех позвали. Всех позвать не могли. А тех, кто обижается – встретимся на парламентских, президентских выборах. Потому что у них больше политики, нежели бизнеса. И вот главная новость: подписан декрет «О цифровой экономике». За формулировкой – даже не эволюция, революция во всей сфере. С прицелом на международное лидерство в отрасли IT. Кстати, впереди планеты всей Япония, которая легализовала «блокчейн» и криптовалюты, Швейцария и США. Но и в Беларуси процессы цифровизации начались не вчера. Крупные компании и банки уже давно включены в индустрию «цифры». По сути, они и есть локомотивы внедрения платежных систем и различных онлайн-сервисов, благодаря которым активно развивается электронная коммерция. В сфере IT белорусы создают дерзкие бизнес-проекты, для которых рынок – это целый мир. Самый ценный ресурс современной Беларуси – большое количество умных людей. Главное – грамотно использовать этот ресурс.

Игорь Саевец, директор бизнес-инкубатора:

Мало стартап-акселлераторов. Стартап за 3 месяца прохождения акселерации, обучения в акселераторе проходит те знания и навыки, которые он сам прошел бы в течение 1-2 лет. Беларусь должна стать центом притяжения международных компаний. Здесь очевидных плюсов, как минимум, два: во-первых, приток инвестиций в экономику, во вторых – решение проблемы «утечки» молодежи за границу. На II Съезде ученых Президент обозначил проблему с кадрами: воспитывать будущую интеллектуальную элиту нужно с самого раннего возраста. Максим Хведченя по этому пути идет уже два года. Сотрудников для компании начинает подбирать буквально с первого класса.

Максим Хведченя, генеральный директор IT-компании:

Наша компания открыла школу информационных технологий для детей. Мы учим детей с 6 лет, в основном, робототехнике и программированию. Я считаю, что через 15 лет это будут наши молодые специалисты. Цифра будет интегрирована во все сферы экономики. Реальную отдачу почувствуют и простые граждане: упрощение многих государственных процедур, для бизнеса – оптимизация рабочего времени. Плюс – увеличение финансовых потоков для реального сектора экономики.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это совершенно новый шаг. Здесь же стоит речь о том, чтобы создать цифровую экономику. Надо создать такие условия, чтобы сюда пришли ведущие фирмы, которые создают системный продукт – из России, Запада. Работать бизнесмены и власть отныне будут в одной упряжке. Площадкой для диалога должен стать Совет предпринимательства.