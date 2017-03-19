«Чтобы Беларусь стала одним из мировых IT-центров, нужны незначительные изменения в законодательстве»

Новости Беларуси. В середине 90-х два англичанина описали нечто, что расположено между окружающим миром и виртуальностью. Свою сенсационную разработку они назвали «дополненная реальность» – это когда к предметам реального мира добавляют некие воображаемые объекты.

Сегодня этот метод используют во всем мире, в том числе и в Беларуси. А на неделе технологию дополненной реальности продемонстрировали Президенту. Это уникальное приложение, которое позволяет распознавать эмоции человека и сопровождать их графикой. Здесь же состоялся и серьезный разговор о государственной поддержке IT-сферы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фото ударников айтишного труда висят прямо на входе в бизнес-инкубатор белорусской кремниевой долины.

Стартап Егора дает возможность малому бизнесу экономить время и деньги для работы в Интернете. Но сам IT-проект, набирая обороты, сталкивается с пробелами в белорусском законодательстве.

Егор Курьянович, стартапер:

Чтобы начать принимать платежи в Европе или Америке, мы просто не можем сделать этого из Беларуси, мы бы с удовольствием сделали это, принимая платежи, сидя в Республике Беларусь. Но нам надо открывать компанию в других странах и принимать через них.

Вот и получается, что успешный белорусский стартап практически обречен держать путь на Запад. Открывать там главный офис, вываливаясь из родного гнезда. Сейчас в Беларуси настоящий бум стартапов.

У IT-инвестора Виктора Прокопени 7 высших образований и внушительный портфель успешных проектов на миллионы долларов. Производительность труда в его компании в прошлом году составила невероятные 185 тысяч долларов на работника.

Прошлогодний ажиотаж планеты вокруг ловли виртуальных покемонов имеет под собой вполне реальную ценность. Миллиард долларов выручки за 8 месяцев. А начатая гонка разработчиков вокруг приложений дополненной реальности – кусок рынка в десятки миллиардов. Белорусские айтишники учат телефон через камеру распознавать человеческие эмоции.

В плане технологий наши разработчики за остальным миром поспевают. Где-то даже опережают. А вот белорусское законодательство в IT-сфере – уже нет.

Михаил Гуцериев, инвестор:

За копейки производят продукт. Его забирают. Доводят. Америка и другие крупные страны продают по всему миру. Мы хотим вести разговор о том, чтобы здесь, в Беларуси, производить продукт, чтобы Беларусь стала одним из мировых IT-центров. И это можно сделать. Нужны незначительные изменения в законодательстве.

Успешные IT-проекты родом из Беларуси – от «маскарада» до «танков» это и есть продукты с высокой добавленной стоимостью. Однако чтобы их перечислить, хватить пальцев рук. Между тем, в Израиле – стране, территориально меньше Беларуси в 10 раз – объемы производства IT-сектора составляют 30 млрд долларов в год. Сегодня землю обетованную чаще называют страной стартапов.

Виталий Волянюк, руководитель интернет-проекта о бизнесе:

Господдержка очень широкая. Для примера: в Израиле есть госгранты до полумиллиона долларов. Многие проекты проваливаются. Но отношение к ошибкам спокойное, потому что проекты, которые выстреливают, деньги государству возвращают.

Сфера высоких технологий это и высокие доходы. Если стартап будет успешен, прибыль может превысить вложения в десятки, а то и сотни раз.

Евгений Горин, СТВ:

Мечта любого айтишника – найти своего единорога. В их среде – это создать компанию стоимостью больше миллиарда долларов.

У настоящего белорусского IT-единорога изо лба торчит дуло танка. Онлайн-игра Виктора Кислого – это больше чем весь ПВТ.

Пакет предложений от айтишников главе государства – обновление законодательства. Это позволит стране стать магнитом для иностранного капитала.

Виктор Прокопеня, инвестор компаний ООО «EXP Сapital», ООО «ВanubaDevelopment»:

Если компания заработала деньги, привела их Беларусь, она заплатить за рекламу никому уже не может дальше. Получается, она вынуждена оставлять деньги там, чтобы оттуда платить. Речь идет об таких изменениях законодательства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это нам даже в плюс будет. Мы благодаря вам заставим других, которые собирают лишнюю бумагу, уйти от бумаготворчества. Это только приветствуется.

Всеволод Янчевский, директор государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий»:

Будут приняты решения, для того чтобы венчурные фонды могли прийти в нашу страну и семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель. Самые ближайшие недели сформулируют серьезный пакет предложений. Он будет вынесен на уровень главы государства.