Новости экономики за 17.03.2017

Поставки натуральных прядей увеличились за последний год в четыре раза.

ЭКСПОРТ В США Неожиданно новый тренд белорусского экспорта в США – волосы.

Таковы свежие данные Белстата. Февраль «показательный месяц», во многом его данные определяют старт года. Потому что именно с этого месяца начинает наблюдаться рост всех отраслей. На данный момент увеличивается производство бумажных изделий, лекарств, металлических и текстильных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые большие темпы прироста в горнодобывающей промышленности и производстве электроэнергии.

Новости Беларуси. Объем промышленного производства Беларуси увеличился на 3% и составил 12,5 миллиардов.

Конечно, это не основная статья доходов, как калийные удобрения, лабораторные приборы, IT-услуги и изделия из черных металлов, но тенденция очевидна. А новые номинанты на экспорт в США – двигатели для гражданских самолетов, экскаваторы-погрузчики и автомобильные шины.

Итого, в 2016 году экспорт в США составил 134 миллиона долларов.

КАМЕРА, МОТОР!

Белорусы стали чаще смотреть фильмы. Рынок кинопроката страны достиг 22 миллионов долларов. При этом прокат столицы готов принять не менее 9 миллионов зрителей ежегодно. Вместе с тем цены на билеты последние 12 месяцев не меняются.

Самые дешевые дневные сеансы в будние дни порой не превышают и двух рублей.

Держать такие цены помогает продажа сопутствующих товаров, которая составляет около трети оборота сети.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Самые значительный рост в метрах демонстрирует складская недвижимость – почти в 80 раз за 10 лет увеличилась емкость рынка. Это объясняется появлением логистических центров и в целом увеличения транзитных операций.

Стремительный рост офисных метров в Минске значительно обогнал потребности рынка, увеличившись в 9 раз.

Притом что количество столичных компаний выросло только на 1/3. Так что предложение опережает спрос.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ

Вдохновляющие ролики признаны самыми популярными в интернете. Кроме того, в два раза выросло количество просмотров видео о том, как организовать бизнес, увеличить продажи и мотивацию работников.