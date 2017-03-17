Новости экономики за 17.03.2017
Новости Беларуси. Объем промышленного производства Беларуси увеличился на 3% и составил 12,5 миллиардов.
Самые большие темпы прироста в горнодобывающей промышленности и производстве электроэнергии.
Таковы свежие данные Белстата. Февраль «показательный месяц», во многом его данные определяют старт года. Потому что именно с этого месяца начинает наблюдаться рост всех отраслей. На данный момент увеличивается производство бумажных изделий, лекарств, металлических и текстильных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПОРТ В США
Неожиданно новый тренд белорусского экспорта в США – волосы.
Поставки натуральных прядей увеличились за последний год в четыре раза.
Конечно, это не основная статья доходов, как калийные удобрения, лабораторные приборы, IT-услуги и изделия из черных металлов, но тенденция очевидна. А новые номинанты на экспорт в США – двигатели для гражданских самолетов, экскаваторы-погрузчики и автомобильные шины.
Итого, в 2016 году экспорт в США составил 134 миллиона долларов.
КАМЕРА, МОТОР!
Белорусы стали чаще смотреть фильмы. Рынок кинопроката страны достиг 22 миллионов долларов. При этом прокат столицы готов принять не менее 9 миллионов зрителей ежегодно. Вместе с тем цены на билеты последние 12 месяцев не меняются.
Самые дешевые дневные сеансы в будние дни порой не превышают и двух рублей.
Держать такие цены помогает продажа сопутствующих товаров, которая составляет около трети оборота сети.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Самые значительный рост в метрах демонстрирует складская недвижимость – почти в 80 раз за 10 лет увеличилась емкость рынка. Это объясняется появлением логистических центров и в целом увеличения транзитных операций.
Стремительный рост офисных метров в Минске значительно обогнал потребности рынка, увеличившись в 9 раз.
Притом что количество столичных компаний выросло только на 1/3. Так что предложение опережает спрос.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ
Вдохновляющие ролики признаны самыми популярными в интернете. Кроме того, в два раза выросло количество просмотров видео о том, как организовать бизнес, увеличить продажи и мотивацию работников.
Исследование проводилось среди пользователей от 18 до 34 лет.
При этом материалы о красоте уже теряют свои позиции, на их месте уверенно обосновались инструкции к успешной жизни, деловые новости и обучающий контент.
WI-FI УЖЕ НЕ В МОДЕ
Wi-Fi теряет свои позиции. Технологию вытесняют пакеты безлимитного интернета от мобильных операторов. Тем более что доля мобильного трафика стремительно растет –
20% пользователей препочитают гаджеты, а не стационарные устройства.
Производители телекоммуникационных устройств все же пытаются уджержать свои позиции и начали делать роутеры не только с технологиями Wi-Fi, но и LTE.
А пока – курсы валют на 18 марта.
Евро – 2 рубля и 3 копейки, доллар 1 рубль и 89 копейки, 100 российских рублей меняют на 3 рубля и 26 копек.