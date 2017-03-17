Министерство по налогам и сборам: предложения по внесению изменений в Декрет № 3 сформулируют до 1 апреля

Новости Беларуси. Предложения по внесению изменений в Декрет № 3 сформулируют до 1 апреля. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Так, сейчас помимо этого профильного ведомства вопрос прорабатывают еще в Министерстве труда и социальной защиты. Планируется, что именно на основе этих изменений и будет сокращено количество плательщиков, а также приняты меры, регулирующие порядок возврата сбора.

Тогда же станет известен механизм, по которому вернут деньги тем, кто уже заплатил налог. При условии, что в 2017 году они официально трудоустроятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Дано поручение подготовить изменения. Часть вопросов Президент уже анонсировал: что-то будет засчитываться в будущую уплату, если кто-то еще не устроился на работу, что-то будет прописано в Декрете. В каком порядке, куда нужно будет обращаться и так далее. В бюджете ничего не потеряется, все учтено, кто и когда заплатил, в каком размере.

В ведомстве также отметили, что готовы продолжить выполнять функции администрирования этого сбора в случае, если на них возложат такие обязанности.