Президент Беларуси: «Уралкалий» - банкрот. За внешней успешностью скрывались серьезнейшие проблемы

Новости Беларуси. Никому не позволено вытирать о Беларусь ноги! Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко. Так президент прокомментировал калийную тему, которую затронули на совещании по вопросам экономики и внешней политики. По мнению главы государства, конфликт между производителями удобрений не должен стать камнем преткновения в белорусско-российских отношениях. В ближайшее время наша страна станет участником больших международных событий. Как раз таки вместе с Россией. Это саммит ОДКБ в Сочи и российско-белорусские учения «Запад-2013», которые пройдут уже на следующей неделе. А в октябре в Минске на саммите глав государств СНГ встретятся президенты стран Содружества.

Накануне больших международных событий - встреча у белорусского президента. Рассматривают вопросы внешней политики и экономики. График мероприятий — плотный. Для начала Александра Лукашенко интересует ход подготовки к саммиту ОДКБ в Сочи и военным учениям «Запад-2013», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас впереди несколько международных мероприятий, имеющих важное значение для нашей страны. Это очередная сессия Совета коллективной безопасности стран ОДКБ, где мы должны выработать согласованные подходы по реагированию на вновь возникающие вызовы и угрозы. Затем в плане проведение совместных учений вооруженных сил Беларуси И России «Запад-2013». Проводится они будут на территории нашей страны и Калининградской области Российской Федерации. В конце октября в Минске состоится саммит глав государств СНГ, на котором также предстоит рассмотреть ряд серьезных вопросов в области безопасности, в частности межгосударственной программы мер борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконном обороте наркотиков, торговли людьми и преступлениями в области информационных технологий.

Эти встречи пройдут в разных форматах. Но так или иначе говорить будут об общей безопасности — и военной, и экономической. Красной нитью в этих переговорах, конечно же, сотрудничество стратегических партнеров — Беларуси и России.

Александр Лукашенко:

Прежде всего для нас важно развитие отношений с нашим историческим союзником и стратегическим партнером Российской Федерацией. Сегодня мы вышли на новый уровень интеграции. Мы вместе с Россией и Казахстаном создаем Единое экономическое пространство. С начала 2015 года, я уверен, начнет работу и новый экономический союз. И в этом плане уже пройден большой путь. Успешно развивается сотрудничество по ряду ключевых направлений - от нефтегазовой до банковской сферы. Яркое свидетельство тому - последние визиты в нашу страну руководителей крупнейших российских компаний. Есть, конечно же, и проблемы. Думаю, сегодня мы не можем обойти стороной ситуацию в калийной отрасли. Я хотел бы, чтобы второй проблемой сегодняшнего совещания был доклад по конкретным вопросам этой темы.

Действительно, после конфликта двух производителей удобрений эксперты прогнозировали похолодание в белорусско-российских отношениях. Просчитались. Никому не позволено вытирать о нас ноги. В Беларуси можно работать, но обязательное условие - строгое соблюдение интересов государства. На прошлой неделе сразу несколько крупных компаний подтвердили свое партнерство с Беларусью. И главное — желание развивать совместные проекты. Кстати, изначально совместный с «Уралкалием» проект единого трейдера был прорывной идеей.

Александр Лукашенко:

Скажу сразу. Те, кто рассчитывали на то, что калийные проблемы подорвут отношения двух государств, жестоко просчитались. Мы сразу исходили и сегодня исходим из того, что никаким жуликам и проходимцам не удастся вбить клин между двумя президентами и двумя народами. Если говорить по существу, то я просто напомню, что в 2005 году это было связано лично со мной, поскольку ко мне люди приезжали, мы пошли навстречу российскому партнеру и создали совместную с «Уралкалием» компанию. Там тогда, конечно, был другой владелец, вы помните. Мы вместе добились огромных прорывных результатов. В лучшие годы нам «Беларуськалий» давал почти 3,5 миллиарда валютной выручки в год. Аналогично и «Уралкалий», даже еще больше, поскольку у них объем продаж через совместную компанию, и второй канал был еще выше. Если мы продавали в последнее время 45-47%, то из 100% основную долю «Уралкалий» и второй их трейдинг-канал, швейцарский, продавали где-то 53-55%. Значит доходность этой компании была еще выше. Я где-то в средствах массовой информации недавно прочитал о том, что «Уралкалий» входил в топ-10 компаний Российской Федерации. Особенно после того, как произошло объединение с «Сильвенитом». Я, конечно, не хочу здесь повторять подробности - о многом уже рассказали СМИ, - но разлад этот мы обнаружили уже сразу после того, когда (скажу откровенно, поскольку это был посвящен прежним руководителем «Уралкалия» Дмитрием Рыбаловлевым, - у него просто отобрали этот актив и он был продан по настоянию определенных людей. Это уж пусть Российская Федерация выясняет, как это было, если у их есть к этому интерес. Он был передан новым хозяевам, которые, как было понятно, не собирались заниматься производством и реализацией калийных удобрений, надо было как-то поиграть на рынке и за счет этой игры получить лишний миллиард долларов в карман.

По сути, акционеры «Уралкалия» пошли на обвал мирового рынка удобрений. На деле получилось, что провалились «нечистые» планы некоторых российских олигархов. Резонный вопрос - зачем нужен был весь этот калийный переполох? Кому это было выгодно?

Александр Лукашенко:

Новая информация поступает каждый день, но как и я, так, наверное, и вы задаете все чаще вопрос, зачем было вроде бы успешное предприятие «Уралкалий», да и наше, ввергать в состояние кризиса. У них же самих все рухнуло, и котировки акций, и прибыль. В чем здесь было дело? Напрашивается вывод, что за внешней успешностью хозяев «Уралкалия» скрывались серьезнейшие проблемы. Судя по всему, до определенной поры их удавалось скрывать за счет подтасовки финансовой отчетности. На самом деле, они все больше залезали в долги, брали кредиты. Да и на производстве «Уралкалия» одни проблемы. Вы знаете об этом. Нас Россия об этом информировала - затоплены рудники, проседает город, приходится переселять людей. Концы с концами у жуликов явно не сходились. Есть информация о том, что у них в минусе 12 миллиардов долларов, а в плюсе всего 2. если это так, то получается, что и информация, которую они по всему миру распространяли, липовая. Тем более, это публичная компания - «Уралкалий», которая котируется, я так понимаю, на Лондонской и Московской биржах. А распространение липовой отчетности и информации подобной компании - это уже международное мошенничество. Я прошу обратить на это прежде всего внимание. По любым законам, что нашим, что российским или западным, это уголовное преступление. Как пример, я могу привести случай: в США совсем недавно разбирались с энергетическим гигантом «Энроном». Какой был грандиозный скандал. дела шли плохо, а делали вид, что в порядке. В результате, обманули инвесторов на колоссальные суммы. Так и хозяевам «Уралкалия» скрывать свои проблемы становилось все труднее. И, похоже, эти биржевые махинаторы хотели решить их за счет «Беларуськалия», прихватить белорусское предприятие, повысить капитализацию своих активов и разом решить все проблемы. Вы помните этот случай, когда нам предлагали за полцены продать «Уралкалий», приличные взятки предлагали. Мы очень жестко поступили в этой ситуации и от этой практики отказались. Тогда взяли и обвалили рынок. Цель все таже - поставить «Беларуськалий» на колени, при этом приобрести по дешевке акции «Уралкалия», увеличив свой пакет. Я говорю о хозяевах. И главном хозяине той компании. И вообще, для них скандал был, как дымовая завеса в этой ситуации. Выхода иного не было, потому что рано или поздно я обратил ваше внимание на Лондонскую биржу, они ведь не только потребуют от них отчета, но и проверят, что происходит на предприятии. А предприятие – банкрот. И пусть кто-то опровергнет мое сегодняшнее высказывание. Более того, я поручил соответствующим органам связаться с Лондонской биржей и Московской, где происходят эти котировки для того, чтобы предупредить их о том, что происходит, чтобы мы потом не оказались крайними. Будут они проверять или не будут – это уж их дело. Но мне кажется, что Лондонская биржа, получив подобную информацию, ахнет вообще. Поэтому эта дымовая завеса нужна была для обвала рынка, чтобы скрыть свои проблемы, которые на самом деле возникли задолго до того. Может, в этом и был главный замысел аферы. Что это - афера, я нисколько не сомневаюсь. Средства массовой информации России, мы об этом тоже знаем, писали о том, что до того, как обвалить рынок, они ровно на 100 миллионов долларов застраховали все свои деяния, так было? Значит, готовились. Заранее продали на более-менее высокой цене некоторые акционеры свои акции, буквально за три дня до совершенного им обвала, и в этом тоже вопрос, зачем и почему.

Развод между двумя калийными производителями получился громкий. Топ-менеджеры «Уралкалия» даже пытались упрекать белорусов что, мол, действуют в обход общей сбытовой кампании.

Александр Лукашенко:

Они продали через «Уралкалий-трейдинг» - второй канал свой, 80% своей продукции в прошлом году. А через общую наше компанию всего 20%. Мы в прошлом году ни по какому второму каналу не работали. Мы же в этом году приняли решение и продали 1% - вообще ничего. И при том, без согласования с основной нашей калийной компанией никто на рынке не работал. Они не работали на рынке. Потому что это была бы конкуренция с основной компанией.

Не случайно, что такими махинациями и действиями топ-менеджеров российского калийного производителя заинтересовались правоохранители как Беларуси так и России. Уже на прошлой неделе к расследованию общего дела подключились Генеральная прокуратур и Следственный комитет у Счетной палаты свои претензии к олигарху — мошеннику. Оно и понятно, откуда такой интерес. Ведь своими действиями недобросовестные акционеры «Уралкалия» поставили на колени непросто промышленный гигант. Главное - они нанесли многомиллиардный ущерб экономике своей страны.

Александр Лукашенко говорит о содействии партнерам. Сегодня на совещании у президента присутствовал заместитель генпрокурора Российской Федерации Александр Звягинцев.

Александр Лукашенко:

На лицо все признаки банкротства, огромная закредитованость, долги, которые нечем отдавать в сочетании с чрезмерным ничем не оправданными тратами. С этим наши контролеры, правоохранительные органы вместе с россиянами должны разобраться. Реальные концы всей это темной истории можно найти в России. Поэтому надо передать им все материалы, которые они у нас просят - следственные, в том числе, которые должны стать основой для проверки, проведения аудита, в том числе Счетной палатой России. На сколько я знаю, они также обратили в Комитет госконтроля, чтобы мы передали соответствующие материалы и вместе провели этот аудит. Я поручаю вам, Александр Серафимович, связаться с российской стороной и вместе с ними в тесном контакте, ничего не скрывая, вместе работать. От этого эффект будет соответствующий. Вы занете, что и Генеральная прокуратура России обратилась к нам с просьбой о сотрудничестве в расследовании калийного дела. Тоже самое, ни в коем случае, Александр Владимирович (обращение к Александру Конюку, Генеральному прокурору Республики Беларусь – прим. ред.), ничего не скрывать. Александр Григорьевич Звягинцев здесь присутствует, заместитель руководителя генерального прокурора Российской Федерации, все, что попросит, все должно быть передано нашим коллегам в Российской Федерации. Нам тоже скрывать нечего. Более того, и вы и я прекрасно знаем, что эти жулье уже поперек горла стоят не только у нас, у нас еще ладно, но в Российской Федерации у правоохранительных органов еще больше. Поэтому та информация, которую мы передадим и будем вместе с ними работать, это будет только на пользу нашему общему делу.

Понятно, что все концы этой истории находятся в России. Именно там надо искать истоки махинаций Керимова. Поэтому понятен и инетерес правоохранителей России. Беларусь не против экстрадиции задержанного топ-менеджера «Уралкалия», но при жестких гарантиях полного возмещения ущерба, внесения залога и совместного расследования с тем, чтобы это дело было доведено до конца.

Александр Лукашенко:

Если откровенно говорить, если российские следователи будут заинтересованы, как сейчас появляется информация – отдайте, освободите, в экстрадиции соответствующего задержанного, который нами был задержан, я здесь не вижу тоже особых препятствий. Мы абсолютно за него не держимся. Если действительно по закону разберутся,- а там, на той стороне, ущерб колоссальны и он виден не вооруженным глазом, - если вдруг понадобится, мы не должны препятствовать и этому. Надо сделать все, чтобы вместе с россиянами мы исследовали этот конфликт, и что за ним стоит. А за ним стоит огромная многомиллиардная сумма денег, потерянная Беларусью и Россией, и определенные восокопоставленные жулики в Российской Федерации. Если возникнут оные в Беларуси, и россияне попросят их тоже туда отвезти, в Россию, мы не будем держаться за граждан Беларуси, мы немедленно вам их туда передадим. Главное – истина. И здесь не должно быть белых пятен: виновен – отвечай. Не должен какой-то жулик становиться помехой в отношениях двух государств, это слишком много чести для любого. Тем более, что уже ясно видно, еще раз подчеркну, России нанесен гораздо больший ущерб, чем Беларуси. А ущерб нанесенный Беларуси должен быть возмещен полностью. Все, что было украдено у нас, все должно быть возвращено до копейки.

Мировой калийный рынок лихорадит уже пару месяцев. Но постепенно ситуация выправляется. Нужно жить и работать дальше. Как это делать в калийной сфере? Глава государства видит два варианта развития событий.

Александр Лукашенко:

Сегодня возможны два варианта. Или цивилизованный развод – мы к этому готовы, только это должно быть цивильно, собрались уходить – уходите, но не мешайте работать здесь. Хотите работать отдельно – работайте, это ваше право, мы вас заставить не можем (имею в виду хозяев «Уралкалия»). Мы здесь никого не заставляем и не можем заставить. Мы готовы работать сами. Сами по себе. Второй вариант – это продолжение совместной работы. Изменятся хозяева, придут люди, которые заинтересованы в производстве, прежде всего, калийных удобрений на предприятии «Уралкалий». Мы готовы с ними работать. Одно только восстановление наших партнерских связей непременно поднимет цену на этот товар. Я не говорю, что там будет трехкратный, пятикратный подъем цены, как когда-то было. Потому что, все-таки вы видите состояние мировой экономики и так далее. Но уверен: 1,5-2 раза в течение этого, начале будущего года, мы выйдем на подъем цены. Поэтому я не исключаю совместной работы с людьми, которые будут заинтересованы в работе предприятия в Российской Федерации, и ее эффективной работе.

Понятно, что вся эта ситуация с рейдерскими планами отдельных российских олигархов, ложка дегтя в белорусско-российском сотрудничестве. Но нет худо без добра. Беларусь отстояла свои национальные интересы.

Александр Лукашенко:

Ну не было бы скандала, никто б, наверное, и не знал об этих всех деяниях. А потом уже будем говорить о переносе этой практики на другие компании в Беларуси. Потому что не может быть, чтобы в одной компании были вот эти вот недостатки и, скажем откровенно, преступные деяния (хотя суд даст определение). Но, тем не менее, а в других компаниях их нет. Наработка практики.

Александр Лукашенко считает, что весь этот калийный конфликт не должен стать камнем преткновения в сотрудничестве стратегических партнеров. Тем более, когда есть четкие и продуманные действия по решению проблемы и в Беларуси, и в России.

Александр Лукашенко:

Это если очень кратко говорить о позиции и о приоритетах, связанных с этим калийным скандалом. Еще раз хочу подчеркнуть: он ни в коем случае не должен стать камнем преткновения в отношениях не только между государствами, но и между двумя президентами. Вы знаете, как непросто в свое время восстанавливать эти отношения. И мы не можем позволить, чтоб они снова были испорчены. Но самое главное, говорят: «Что тут Лукашенко хотел продемонстрировать?» Я вам отвечу на этот вопрос. Лукашенко хотел продемонстрировать одно, что вытирать ноги о нас никому не позволено. И никому не будет позволено. Мы суверенное и независимое государство, мы никогда не создавали проблем нашим соседям и, прежде всего, своим братьям-россиянам. Но мы не позволим каким-то отдельным жуликам, будь-то, с Запада, Востока, вытирать о нас ноги. Вот единственная демонстрация. Я хочу, чтобы меня в этом понимали. Меня избрал белорусский народ не для того, чтобы я выполнял какие-то непонятны представительские функции, а отстаивал его интересы, не нанеся ущерба своим соседям, друзьям и братьям, что я и делаю.