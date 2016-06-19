Что такое деноминация и как с 1 июля не запутаться в белорусских рублях: краткий ликбез по финансовой грамотности

Новости Беларуси. С первого июля в кошельках белорусов появятся новые купюры: семь номиналов банкнот и восемь разновидностей монет. Теперь и у нас в кармане можно будет ощутить тот самый характерный и приятный уху звон. Кстати, впервые в истории суверенной Беларуси. К практике деноминации обращались многие государства. От лишних нулей в свое время отказались Польша, Франция, Латвия и Литва. Не так давно деноминацию провели в Румынии, Венесуэле и Турции. Теперь и нам предстоит избавиться от миллионов и научиться в повседневной жизни считать двухзначными, максимум трехзначными цифрами.

О том, что Беларуси необходимо провести деноминацию, говорили не единожды. Вплотную к этому подошли год назад. Готовиться к «новому» рублю страна начала еще задолго. Банкноты нового образца были напечатаны еще в 2009 году. Деньги были готовы, а значит оставалось дождаться только подходящего момента.

Дата официального старта была известна в ноябре 2015 года. 1 июля этого года станет точкой отсчета новой эпохи национальной валюты.

Деноминация – чисто технический процесс, не влияющий на курс национальной валюты. За всю историю Беларусь проходила его дважды. Сейчас убирают 4 нуля. Привычную для нас сегодня цену попросту делят на 10 тысяч. При этом не обесценивая сам товар. Простой пример: за хлеб стоимостью в 10 тысяч с 1 июля мы отдадим 1 рубль – эквивалент нынешней 10-ке.

Термин «деноминация» никак не связан ни с девальвацией, ни с инфляцией. А значит никак не отражается на финансовой ценности денежной единицы. Новые купюры будут полностью соответствовать стоимости их предшественников. Как аргумент – двойные ценники. С начала апреля сравнить цены в «старых» и «новых» рублях могли все желающие.

Шутка про белорусов-миллионеров уже стала притчей во языцех. Вместить нули хотя бы в строчку калькулятора не всегда удавалось даже опытному бухгалтеру, не говоря уже о государственных подсчетах. В сложных математических уравнениях путались и простые белорусы. Тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы. Деноминация просто сократит эти цифры до удобного размера.

Замена старых купюр на новые – чистейшая математика, к которой, конечно, нужно привыкнуть. На акклиматизацию рубля специалисты дают где-то две недели. За этот переходный период уже удастся перестроить свою финансовую психологию на новый лад. Белорусы научатся измерять в новых денежных единицах.

Михаил Шпилевский, психолог:

Страх нового характерен вообще людям. В целом, как я понимаю, народ позитивно оценивает деноминацию. Люди радуются тому, что многие вещи можно будет делать проще.

Для простоты и удобства покупателям рекомендуют использовать банковскую карту. Пластик сработает без сбоя.

Анатолий Камович, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Для того, чтобы населению было удобнее пережить эти первые дни деноминации. Используя электронную платежную карточку, вы не пересчитываете те цены на товары, которые уже заложены в торговых объектах.

А если все-таки наличка, то вот мобильная шпаргалка. Просто наводишь телефон на купюру старого образца – поверх нее появляется нового.

Новые купюры появятся в обороте только 1 июля. Раньше этой даты поменять привычные сотни тысяч на десятки рублей не удастся никому. С начала следующего месяца новыми банкнотами будут выдавать сдачу в магазинах, обналичивать счета в банкоматах. Спешить поменять деньги просто нет необходимости. На протяжении полугода купюры старого и нового образцов будут в ходу параллельно. У кого старые деньги останутся в 2017 году, тоже не проиграют. В любом банке их можно будет обменять еще три года. В Нацбанке – до конца 2021-го.

Надежда Гурин, ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг коммерческого банка:

Нужно ли снимать деньги с вклада в старых рублях и переводить их на новые? Нет, не нужно. С 1 июля деньги автоматически, которые хранятся у вас на счетах, сконвертируются на денежные знаки, которые будут действовать с 1 июля 2016 года.

В своих целях используют финансовую неграмотность белорусов мошенники. Несколько десятков человек уже попались на удочку аферистам, которые предлагали белорусам фальшивки в замен на старые банкноты. Большинство случаев – в Брестской и Гродненской областях. К слову, подделать рубли без нулей безнаказанно вряд ли удастся. Новые купюры охраняют шесть видимых степеней защиты и множество невидимых.

Деноминация – техническое зачеркивание нулей. Следовательно, на цене товара это никак не скажется. Хотя, конечно, у нечистых на руку продавцов желание взвинтить цену, хоть на копейку, но появится. Что ж, сыграть на финансовой дезориентации покупателей не удастся. Следить за стоимостью товаров все соответствующие службы будут, и с особой тщательностью.

Шансы на аферу сводит к нулю и бдительность самих белорусов. Покупатели привыкали к ценам в новых денежных единицах на протяжении трех месяцев. Несложную математическую задачку с минусом четырех нулей решит каждый и, очевидно, лишнюю копейку в этом случае заметить несложно.

Наталья Ященко, заместитель начальника товарного отдела универмага:

Цена останется прежней. На сегодняшний день не предусмотрено никаких повышений цен.

До главного финансового события года осталось меньше двух недель. Уже 1 июля белорусы смогут наблюдать за новыми купюрами в ходу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.