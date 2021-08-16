Что изменится в белорусской торговле с 10 октября?

Новости Беларуси. Меньше чем через два месяца в Беларуси начнет действовать новый порядок использования кассового оборудования при приеме платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместное решение Совета Министров и Национального банка Беларуси.

С 10 октября кассы пассажирских терминалов, которые обслуживают более 50 человек в день, должны быть оснащены платежными терминалами. Кроме того, с середины осени объекты, оказывающие услуги, связанные с рыболовством, тоже обязаны установить платежные терминалы. Как и организации и индивидуальные предприниматели при оказании услуг по аренде.

Сегодня использовать кассовое оборудование необходимо на рынках, при продаже товаров в магазинах. В октябре к ним присоединятся точки розничной торговли непродовольственными товарами на рынках и ярмарках.