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Что изменится в белорусской торговле с 10 октября?

16 августа 2021 16:29
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Новости Беларуси. Меньше чем через два месяца в Беларуси начнет действовать новый порядок использования кассового оборудования при приеме платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместное решение Совета Министров и Национального банка Беларуси.

Что изменится в белорусской торговле с 10 октября?-1

С 10 октября кассы пассажирских терминалов, которые обслуживают более 50 человек в день, должны быть оснащены платежными терминалами. Кроме того, с середины осени объекты, оказывающие услуги, связанные с рыболовством, тоже обязаны установить платежные терминалы. Как и организации и индивидуальные предприниматели при оказании услуг по аренде.

Сегодня использовать кассовое оборудование необходимо на рынках, при продаже товаров в магазинах. В октябре к ним присоединятся точки розничной торговли непродовольственными товарами на рынках и ярмарках.

О других новостях экономики за 16 августа читайте здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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