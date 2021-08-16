БУТБ и Египетская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании

Новости Беларуси. 16 августа подписали меморандум о взаимопонимании БУТБ и Египетская товарная биржа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 августа подписали меморандум о взаимопонимании БУТБ и Египетская товарная биржа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская и египетская биржи во многом схожи. Обе работают на спотовом рынке, ключевые функции которого – удовлетворять потребности реального сектора экономики, обеспечивать равнодоступность товаров, формировать справедливые цены, поддерживать малые и средние предприятия, не имеющие собственной товаропроводящей сети.
Объединение усилий позволит вывести на биржевой рынок новые товарные позиции, востребованные в Беларуси и Египте. Кроме того, планируется проработать возможность использования программных продуктов БУТБ при организации в Египте спотовых биржевых торгов сельхозпродукцией.
Александр Осмоловский, председатель правления БУТБ:
Мы надеемся, что сегодняшнее подписание как раз таки поможет нам улучшить свою работу на египетском рынке. Также мы надеемся, что поможем своими какими-то знаниями, опытом египетской бирже при работе у себя, в Каире.
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