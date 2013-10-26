Что инвесторов из Германии интересует в Беларуси больше всего? Интервью с послом Беларуси в Германии в преддверии Дня белорусской экономики в Берлине

Не только Меркель жалуется, что её слушали американцы. По некоторым данным, 35 президентов (!) были под колпаком у спецслужб США, а, может, еще и остаются. Но, что касается германских реалий, волнуют они, конечно же, и Беларусь. Хоть не подслушиваем, но приходится прислушиваться. Как ни крути, ФРГ – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси. И День белорусской экономики пройдет на следующей неделе в Берлине. Об этом ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь Юрий Козиятко поговорил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Германии – Андреем Гиро.

Юрий Козиятко:

Андрей Владимирович, здравствуйте!

Андрей Гиро:

Добрый день, Юрий Васильевич!

Юрий Козиятко:

А давайте представим, что день не добрый: если бы Беларусь перестала торговать с ФРГ, что бы потеряла Германия и что мы?

Андрей Гиро:

Мы бы потеряли, в первую очередь, оборудование, машины, станки, высокие технологии. Именно те вещи, которые крайне необходимы для белорусских предприятий для модернизации их производств. Не секрет, что на протяжении последних нескольких лет, мы ежегодно закупаем в Германии более чем на 1 миллиард долларов именно станков, оборудования, новых технологий. А вот что потеряла бы Германия, здесь, наверное, сложнее, потому что в системе внешней торговли Германии Беларусь занимает довольно скромное место. Мы и страна по меркам Германии небольшая, европейская, и рынок Германии насыщен продуктами со всего мира. Поэтому найти здесь свою нишу очень непросто. Несмотря на это, наши экспортеры очень стараются, и вот, например, уже в этом году мы осуществили поставки в Германию белорусской продукции по 419 позициям номенклатуры. Это, на наш взгляд, очень хорошо. Почти 70 новых белорусских продуктов появились на германском рынке.

Юрий Козиятко:

70 - новых. А каких - не хватает в Германии, скажите?

Андрей Гиро:

В Германии не хватает практически всех белорусских товаров, к которым мы привыкли, находясь на родине. Но, в первую очередь, это продукты из сферы питания. Мы знаем, что наше мясоперерабатывающие комбинаты, молочные заводы выпускают очень качественную продукцию, натуральную, которой здесь, к сожалению, не так много.

Юрий Козиятко:

Не по вкусу немцам наши продукты или не пускают их в Германию?

Андрей Гиро:

Рынок Евросоюза – достаточно закрытый рынок. Правительство стран Евросоюза проводит очень агрессивную политику по защите прав своих производителей, в частности, в области сельского хозяйства. В этой сфере из бюджета правительств выделяются огромные средства на поддержку своих производителей. И поэтому выйти на этот рынок практически невозможно.

Юрий Козиятко:

Ну, как-то пробиваемся ведь! И товарооборот с Германией не такой уж маленький! Кстати говоря, на каком месте мы для Германии сегодня и Германия для нас в торговле?

Андрей Гиро:

По данным статистики, которой располагаем в этом году, Германия находится на 4 месте. Это по объему товарооборота. По импорту – на 2 месте, по экспорту – 4 место. То есть Германия среди стран Евросоюза – это вообще торговый партнер номер 1. Но и здесь можно еще назвать очень наглядную цифру, которая характеризует динамику роста нашего товарооборота: еще 10 лет назад совместный товарооборот составлял всего 1 миллиард долларов. Это было в 2002 году. В 2012 году мы вышли на отметку 4,5 миллиарда долларов. Это очень существенный рост, причем наш экспорт в Германию за это десятилетие вырос практически в 10 раз.

Юрий Козиятко:

То есть, Беларусь и Германия хорошо знают друг друга. А для чего тогда проводится День белорусской экономики в Берлине и будет ли презентовано что-нибудь новое?

Андрей Гиро:

Естественно, Беларусь и Германия хорошо знают друг друга. Но все-таки за место под солнцем нужно бороться. И Беларусь не единственная страна к востоку от Германии, в которую готовы и хотели бы выйти немецкие инвесторы. Поэтому нам приходится постоянно поддерживать внимание Беларуси на должном уровне или привлекать к себе внимание со стороны тех потенциальных партнеров, которые по каким-то причинам до сих пор еще не знают белорусский рынок или не работают на нем. Поэтому мы в ноябре 2010 года провели во Франкфурте-на-Майне крупный белорусский инвестиционный форум, который привлекает тысячи бизнесменов, инвесторов из всех стран мира. В этот раз мы решили сконцентрироваться на политической элите Германии, поэтому проводим форум или День белорусской экономики в Берлине. Мы имеем очень надежных партнеров в лице Германского союза торгово-промышленных палат и Белорусской торгово-промышленной палаты. Это те структуры, которые объединяют в своих рядах и производителей, и покупателей, и посредников. И именно для этих людей, которые пока еще не присутствуют на нашем рынке, мы проводим наше мероприятие – День белорусской экономики.

Юрий Козиятко:

Тем, кто пока не приезжал к нам и не знает вкуса бизнеса по-белорусски, хотя бы вкус сала и водки дадите почувствовать?

Андрей Гиро:

Именно сала с водкой я не обещаю, но национальные напитки и национальная кухня будет представлена. Правда, не в таком широком виде, как мы это делаем, в частности, в рамках крупнейшей ярмарки сельскохозяйственной продукции «Зеленая неделя», которая традиционно проходит в Берлине в начале года, и где белорусские предприятия всегда выступают совместным стендом. Там можно попробовать все. Цель данного мероприятия – не обязательно показать наши гастрономические возможности или кулинарные, а дать информацию и возможность задать интересующие вопросы, провести переговоры и, по возможности, выйти на подписание контрактов.

Юрий Козиятко:

А что инвесторов из Германии интересует в Беларуси больше всего?

Андрей Гиро:

Немецкие инвесторы в этом отношении не отличаются от инвесторов из других стран. И они вкладывали и будут вкладывать деньги в те проекты, которые обещают приносить прибыль. Мы представляем для германской стороны большой интерес с точки зрения транспортной инфраструктуры, логистики, поэтому крупнейшие немецкие перевозчики – германская железная дорога, авиакомпания «Lufthansa» - принимают участие в создании крупных логистических центров, которые воздвигнуты или строятся на территории Беларуси. Альтернативная энергетика – очень интересная тема. Германия продвинулась в этой сфере очень далеко вперед. Здесь уже почти 15% потребностей страны покрываются за счет альтернативной энергетики. Мы стоим в начале этого пути. Немцам хорошо известен наш потенциал в области химической промышленности, нефтехимии, нефтепереработки, машиностроения, поэтому и в эти сферы активно вкладываются деньги. Создаются новые производства. В качестве примера я могу привести проект, который в настоящее время реализуется в Минской области под Слуцком: там немецкая компания возводит современный завод по производству пекарских дрожжей, который позволит закрыть потребности нашей Республики по получению качественного продукта для выпечки хлебобулочных изделий. И будет экспортироваться эта продукция, в том числе, и в страны Таможенного союза.

Естественно, с точки зрения вложения бизнеса, интерес представляет и создание Таможенного союза Республики Беларусь с Россией и Казахстаном, его расширение за счет новых членов. Поэтому немецкие инвесторы, зная о том, что разместив производства на территории Беларуси, они получают автоматический доступ на 170-миллионный рынок Таможенного союза, совсем иначе оценивают свои перспективы и возможности, чем, если бы Беларусь была маленьким закрытым 10-миллионным рынком.

Юрий Козиятко:

Спасибо, Андрей Владимирович!

Андрей Гиро:

Спасибо и Вам за беседу!