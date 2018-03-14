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Президент Германии утвердил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии

14 марта 2018 09:29
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Новости Германии. Ангела Меркель вновь станет канцлером Германии. В должности ее утвердил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Германии утвердил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии-1

И хотя по вопросу назначения Меркель еще предстоит голосование в Бундестаге, оно будет носить скорее технический характер, так как большинство депутатов ее поддерживают.

Президент Германии утвердил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии-4

После завершения голосования будет поставлена точка в самом долгом в истории страны процессе формирования правительства. Чтобы образовать новый кабинет министров, после выборов потребовался 171 день.

# Фотофакт # Ангела Меркель # Международная политика

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