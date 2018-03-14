Президент Германии утвердил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии

Новости Германии. Ангела Меркель вновь станет канцлером Германии. В должности ее утвердил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя по вопросу назначения Меркель еще предстоит голосование в Бундестаге, оно будет носить скорее технический характер, так как большинство депутатов ее поддерживают.