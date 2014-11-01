Что будет с ценами на лекарства в Беларуси после введения нового закона?

Итак, парламент принял изменения и дополнения в закон «О лекарственных средствах». Что же меняется в мире лекарств, узнавала Илона Волынец.

Этого препарата еще нет в продаже, но им уже интересуются не только в Беларуси, но и России, Казахстане, Израиле. Белорусским ученым удалось разработать аналог дорогостоящего лекарства, который используется при лечении онкологических заболеваний. Пока его производят только в США. Стоимость одного укола – 2 тысячи долларов. Отечественная разработка будет стоить, как минимум, вдвое дешевле. Препарат уже на стадии испытаний.

Елена Калиниченко, заместитель директора по научной работе и инновациям ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»:

Этот препарат почему дорогой? Потому что его очень сложно получать. Нами сделана оригинальная технология получения этого препарата, которая ничем не уступает, даже превосходит импортный аналог.

Последние изменения и дополнения в закон «О лекарственных средствах» сделают данную сферу еще более прозрачной. Так, белорусские лекарства не смогут попасть на прилавок без подтверждения международных требований. Государство еще строже начнет регулировать цены. Условно говоря, одни и те же таблетки во всех аптеках будут стоить одинаково. Упростится и процедура госрегистрации лекарств.

Александр Стецко, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если раньше при первичной регистрации лекарственного средства необходимо было проведение повторной регистрации через 5 лет и последующие каждые 5 лет, то в данном законе предполагается только единственная перерегистрация через 5 лет. После того как прошла перерегистрация, на это лекарственное средство получается регистрационное удостоверение бессрочно.

Отпускная цена на импортные лекарства также не будет выше, чем в стране-производителе.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Взвешенная политика будет оставаться. Мы будем иметь ситуацию, когда оригинальный препарат будет продаваться не выше в три раза, чем, допустим, в Праге или другой европейской столице. В Минске они будут продаваться по тем ценам, которые существуют у нас.

Тамара Долгошей, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Цена прописана в белорусских рублях, в скобках указан валютный эквивалент, она не имеет права быть повышенной весь период регистрации и при бессрочной регистрации. Если это импортный производитель, то они вынуждены снизить цены, так как цены на отечественные препараты сдерживаются Минздравом для того, чтобы люди могли покупать за невысокую цену достаточно качественные препараты.

Законопроект уже одобрили в Совете Республики. В силу закон вступит через 6 месяцев.

Бурные обсуждения вызвало и последнее постановление Минздрава. Отныне все рецепты фармацевты оставляют у себя. На каждый препарат необходим новый бланк.

Покупательница:

У меня свекровь живет в деревне. 14 километров ей ехать до города, чтобы выписать рецепт. Представляете? И там не всегда бывают такие лекарства. Она просит нас, и мы здесь, в Минске, покупаем.

А вот по мнению специалистов такие меры позволят исключить самолечение. Покупать лекарства годами по одному и тому же рецепту уже не получится.

Мария Пономарева, заведующий аптекой № 104 Минска:

Иногда самолечение может привести к очень плачевным последствиям, поэтому контролировать отпуск большинства лекарственных средств необходим. В данном случае, если человек будет чаще приходить к доктору, чаще наблюдаться, измерять то же артериальное давление или контролировать свои какие-то другие заболевания, это будет тока на пользу чловеку.

Исключительно по рецепту белорусы смогут покупать и гомеопатические средства. Их назначает врач сугубо индивидуально: учитываются не только симптомы заболевания, но и характер человека, его телосложение.

Наталья Тумащеник, врач-невролог гомеопатического отделения медицинского центра «Классическая гомеопатия»:

Исходное вещество в гомеопатических лекарствах – максимальное количество - травы, далее идет минеральная группа - очень много неорганических веществ (металлы, соли, кислоты), третья группа - животный мир (насекомые, тараканы, змеи, мушки какие-то).

Гомеопатия – не столько альтернатива, сколько дополнение традиционной медицине. Как уверяют специалисты, гомеопатия лечит человека, а не болезнь.

Илона Волынец, корреспондент:

Обычно гомеопатические препараты продаются в виде вот таких гранул. Они чем-то напоминают сахар. На вкус они тоже сладкие. А вообще, все гомеопатические лекарства основаны на природных компонентах, поэтому не вызывают никаких побочных эффектов или привыкания.

А вот Лидия Ивановна, скорей, заглянет в аптеку лесную, чем обычную. На каждую хворь у нее свой эликсир.

Лидия Новичихина:

Например, вот эта травичка. Она лечит эндемический зоб. Лидия Ивановна – автор восьми книг о народной медицине. Пенсионерке 80 лет, но она и сейчас с удовольствием проводит лекции для всех желающих.

На встречу с нашей съемочной группой Лидия Ивановна пришла не с пустыми руками. Вот, травяная настойка от простуды. А эти каштановые бусы полезно носить при сердечных заболеваниях. Целебная и эта травяная гирлянда. Лидия Ивановна рекомендует: траву под названием сныть можно и сушить, и мариновать, и даже жарить.

Лидия Новичихина:

Аптека государственная и аптека лесная, болотная, полевая. То есть надо и травы, и то, и другое.

Лидия Ивановна скромничает: из 5 тысяч видов трав, которые растут в Беларуси, она знает всего тысячу. А чтобы быть здоровым, необязательно идти в аптеку, порой достаточно посмотреть себе под ноги. Но, соглашается Лидия Ивановна, необходимости регулярных походов к врачам такие знания не отменяют.

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Помните, какой фразой я начал программу? Дал Бог! Этим и закончим – дай Бог всем нам не тратить деньги на лекарства – будьте здоровы! Вы смотрели «Картину мира» с Юрием Козиятко. Увидимся через неделю. До свидания.