Цены на тепло и электричество, авиабилеты и условия распродаж в контексте развития нацэкономики обсудили в Правительстве

Новости Беларуси. Развитие национальной экономики обсуждали 31 октября в Овальном зале. Здесь прошло совместное заседание обеих палат парламента. На вопросы депутатов отвечали члены правительства. В частности шла речь о проводимой в стране модернизации, и дальнейшей тарифной политике на тепло и электричество и для населения, и для предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холе Овального зала Палаты представителей Национального собрания многолюдно. Здесь и депутаты, и сенаторы, и министры.

Ольга Юруть, СТВ:

Во время своей осенней сессии депутаты обеих палат парламента устроили Правительству настоящий экзамен. Тема такая — промышленность и энергетика. Да и в качестве основного докладчика — Владимир Семашко, первый вице-премьер отвечает в Правительстве за самые денежные отрасли экономики.

Такие встречи «без голосований», но с вопросами к высоким правительственным чинам проходят в парламенте раз в месяц во время сессий — так положено по конституции.

Сейчас Совмин проектирует социально-экономическое развитие страны на будущий год.

Предприятия машиностроения из-за курса российского рубля сейчас не в лучшей ситуации. Об этом говорят прямо. Исправить положение дел планируют за счет легковушек. Первую очередь нового завода «БелДжи», стоимостью в 330 миллионов долларов, намерены сдать уже в 2017 году.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все организационные вопросы по сбыту этой продукции на рынках Таможенного союза и на рынке Беларуси решены. И, кстати, по совокупности «цена-качество» и все остальное, то этот автомобиль показывает свою высокую конкурентоспособность на этих рынках.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь:

Как вы лично оцениваете результаты переговоров с Правительством Российской Федерации в связи с налоговым маневром?

Владимир Семашко:

Пока продекларировано три года. Возможны какие-то изменения, но пока - это факт. Решение практически принято. От этого налогового маневра мы могли бы потерять в 2015 году где-то 1 миллиард 26 миллионов долларов.

Отвечая еще на один вопрос депутата Вадима Девятовского о перспективах модернизации нефтеперерабатывающих заводов первый вице-премьер заверил, что это выгодно.

Владимир Семашко:

Как сегодня, если посчитать, наши НПЗ дополнительно получили бы на каждой тонне 80-90 долларов дополнительной прибыли. Много это или мало? Сегодня НПЗ имеет 25-30 долларов для того, чтобы вести текущую деятельность, вести модернизацию.

Много вопросов от парламентариев и на тему энергоресурсов.

Работы по второму энергоблоку БелАЭС идут с опережением в 8-10 месяцев. Первый энергоблок обещают запустить уже к концу 2018 года, второй - середине 2020 года. Это будет существенным подспорьем.

Депутатов интересует весьма чувствительная сфера - дальнейшая тарифная политика на тепло и электричество как для населения, так и для предприятий.

Ведь это себестоимость и конкурентоспособность продукции. Сейчас белорусы оплачивают 80% реальной стоимости за электроэнергию и всего четверть цены — за тепло.

Владимир Семашко:

Вот если бы сегодня одномоментно можно было ликвидировать перекрестное субсидирование для населения только по электроэнергии, по теплу, по газу плавно, без перегибов каких-то. По мере роста заработной платы у людей, роста состояния роста уровня жизни и так далее, мы будем идти на ликвидацию перекрестного субсидирования. и ставим задачу в 2017 году ликвидировать это перекрестное субсидирование для того, чтобы эти коврижки, которые получим оттуда, отдать по реальному сектору экономики.

Весьма актуальный вопрос в преддверии новогодних праздников — распродажи.

И речь не о скидках в 5-10%, а о дисконте посерьезнее. Это поможет разгрузить склады и затоваренные полки в магазинах.

Михаил Волков, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь:

Встала необходимость уже на залежавшийся товар снижать на 50-70% стоимость, а не на 5-10%. Хорошо организовать рождественские распродажи.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Рождественские распродажи у нас проходят ежегодно. В этом году начнем мы после 15 ноября. Сейчас заканчиваем распродажу сельхозпродукции. Предприятия торговли за последний год упали по рентабельности с 3,5 до 2,4%. Конечно, самая невыгодная продажа - молоко, хлеб, перекрывается другим видом товаров.

Тема новогодних каникул подвела и к следующему вопросу.

Не раз да и в этом зале звучал упрек авиаперевозчикам, мол, держат необоснованно высокую цену на полеты из Минска.

В качестве примера депутат Евгений Оболенский озвучил прайс на рейс в Стамбул на одном и том же самолете, только билеты разных авиакомпаний.

Евгений Оболенский, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь:

Один и тот же рейс. Стоимость билета «Белавиа» 19 тысяч российских рублей, стоимость билетов «S7 Airlines» - 17 300.

Александр Шишко, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Цены на перелет формируются, как всегда, по пассажиропотоку. Если это большие аэропорты, большие авиакомпании, соответственно, и другие цены и тарифы на перелеты.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, если такие цены будут, наполняемости не будет. Если в два раза разница в Вильнюсом или с Киевом. Едут ведь туда наши белорусы. И летают из Киева, Вильнюса и Москвы. Поэтому надо серьезно разобраться. Не первый раз этот вопрос поднимается. Поэтому вы, пожалуйста, доложите министру. И серьезно разберитесь с этим вопросом. И письменно проинформируйте нашего депутата Оболенского.

Диалог парламентариев с Правительством длился более двух часов.

Вопросов было сравнительно немного — полтора десятка, бывало на подобных встречах задавали и по 60. Однако разговор получился, что называется, по делу. Это отметили и сами депутаты.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь:

Сегодня, мне кажется, наиболее важные вопросы и поднимались: как качественно работают наши предприятия, какие у них перспективы. Потому что мы видим, как быстро меняется обстановка в мире, на рынках, как развиваются наши конкуренты, как меняются условия хозяйствования. Поэтому лично для себя я сегодня почерпнула очень много информации. И она особенно важна, потому что мы вот сейчас уже работаем над законом о бюджете на следующий год.

Парламентарии еще долго не расходились, обсуждали встречу, делились впечатлениями и высказывались о том, что еще можно изменить, чтобы всем стало лучше.