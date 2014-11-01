Прямой эфир

С 1 ноября выросли детские пособия и пенсии

01 ноября 2014 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Детские пособия и пенсии в Беларуси стали больше. С 1 ноября увеличен  размер норматива, который используют для расчета социальных выплат. Речь о бюджете прожиточного минимума — теперь он без малого 1 400 000 рублей. С учетом этого показателя увеличены трудовые минимальные и социальные пенсии, надбавки и повышения  к ним, а также некоторые виды детских пособий.

Установлены новые размеры материальной помощи при рождении детей.

На первенца теперь полагается около 14 млн рублей, а при рождении второго или третьего ребенка почти 20 млн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Пособие при рождении детей

Другие новости рубрики

Все новости
Цены на тепло и электричество, авиабилеты и условия распродаж в контексте развития нацэкономики обсудили в Правительстве
31 октября 2014 17:52

Цены на тепло и электричество, авиабилеты и условия распродаж в контексте развития нацэкономики обсудили в Правительстве

Беларусь временно приостанавливает поставки свинины в Россию
31 октября 2014 14:17

Беларусь временно приостанавливает поставки свинины в Россию

Пособия в Беларуси: почти 20 млн рублей с ноября будет получать семья при рождении второго и последующего ребенка
30 октября 2014 10:37

Пособия в Беларуси: почти 20 млн рублей с ноября будет получать семья при рождении второго и последующего ребенка