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Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70%

11 февраля 2020 08:31
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Новости Беларуси. Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70% -1

Статистика роста приводится по сравнению с первым месяцем 2019 года. По числу посещений лидируют поляки и все чаще стали приезжать представители балтийских государств, а также Германии, Италии, Испании и Чехии.

Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70% -4

Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70% -6

Сейчас в регионе работают над интеграцией туристических продуктов Брестской и Гродненской областей и объединением их маршрутов с европейскими.   

# Туризм # Экономика # Фотофакт

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