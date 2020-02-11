Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70%

Новости Беларуси. Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика роста приводится по сравнению с первым месяцем 2019 года. По числу посещений лидируют поляки и все чаще стали приезжать представители балтийских государств, а также Германии, Италии, Испании и Чехии.