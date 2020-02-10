Новости экономики за 10.20.2020

Новости Беларуси. В какой стране начнут добывать промышленный уран? Где в Беларуси будут выпускать современную бумажную упаковку, и в какую сумму эксперты оценивают потери мировой экономики от коронавируса? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СОВРЕМЕННУЮ БУМАЖНУЮ УПАКОВКУ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» Современную бумажную упаковку начнут производить в свободной экономической зоне «Гродноинвест». Компания-резидент намерена инвестировать в основной капитал больше 1 миллиона долларов и создать рабочие места. Производственные мощности разместятся в Гродно. На предприятии будут выпускать бумажные пакеты с ручкой и без разного объема, картонные ланчбоксы, коктейльные трубочки из бумаги, бумажные стаканчики для напитков, коробки из негофрированного картона. По бизнес-плану более 85 % продукции пойдет на экспорт, в основном в страны ЕС. Актуальность инвестпроекта обусловлена мерами по переходу на экологичную упаковку и бумажную одноразовую посуду в Беларуси.

40 % ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Производство импортозамещающей продукции по итогам 2019 года приблизилось к 20 миллиардам долларов. Это около 40 % промышленного производства. Доля продаж на экспорт выросла до 50 %. Это значит, что мы половину продаем за рубеж. Продукция не только конкурентоспособна на внутреннем рынке, но и пользуется спросом у иностранных покупателей. Перечень по импортозамещению пересматривается ежегодно. Из 2 000 позиций около 780 находятся в группе товаров для потенциального замещения. Остальные уже в работе. Чтобы принять решение о возможном производстве, анализируется импорт на сумму более 1 миллиона долларов. Особое внимание уделяется участию малого бизнеса: в некоторых регионах его доля в программах по импортозамещению превышает 70 %.

УВЕЛИЧИЛИСЬ ПРОДАЖИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ На 8 % (до 90 миллионов рублей) увеличилась сумма сделок с металлопродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже по итогам января. На черные металлы пришлось 83 % всего товарооборота по секции металлопродукции. Продали на 75 миллионов рублей и это на 17 % больше прошлогоднего показателя. Помимо продукции черной металлургии, значительным спросом на биржевых торгах пользовалась электротехника. Замыкают тройку товаров-бестселлеров на экспорт металлоизделия, в том числе стальная арматура производства Белорусского металлургического завода.

ПОТЕРИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ КОРОНАВИРУСА Потери мировой экономики от коронавируса составят более 280 миллиардов долларов. Впервые за 10 лет мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом. Такой прогноз дают эксперты Capital Economics. По их мнению, развивающиеся страны Азии серьезно пострадают как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок из-за приостановки работы предприятий в КНР. В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной мере зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.