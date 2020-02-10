Прямой эфир

Новости экономики за 10.20.2020

10 февраля 2020 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В какой стране начнут добывать промышленный уран? Где в Беларуси будут выпускать современную бумажную упаковку, и в какую сумму эксперты оценивают потери мировой экономики от коронавируса? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.20.2020-1

СОВРЕМЕННУЮ БУМАЖНУЮ УПАКОВКУ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»

Современную бумажную упаковку начнут производить в свободной экономической зоне «Гродноинвест». Компания-резидент намерена инвестировать в основной капитал больше 1 миллиона долларов и создать рабочие места. Производственные мощности разместятся в Гродно.

На предприятии будут выпускать бумажные пакеты с ручкой и без разного объема, картонные ланчбоксы, коктейльные трубочки из бумаги, бумажные стаканчики для напитков, коробки из негофрированного картона.

По бизнес-плану более 85 % продукции пойдет на экспорт, в основном в страны ЕС. Актуальность инвестпроекта обусловлена мерами по переходу на экологичную упаковку и бумажную одноразовую посуду в Беларуси.

Новости экономики за 10.20.2020-3

40 % ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Производство импортозамещающей продукции по итогам 2019 года приблизилось к 20 миллиардам долларов. Это около 40 % промышленного производства. Доля продаж на экспорт выросла до 50 %. Это значит, что мы половину продаем за рубеж. Продукция не только конкурентоспособна на внутреннем рынке, но и пользуется спросом у иностранных покупателей.

Перечень по импортозамещению пересматривается ежегодно. Из 2 000 позиций около 780 находятся в группе товаров для потенциального замещения. Остальные уже в работе. Чтобы принять решение о возможном производстве, анализируется импорт на сумму более 1 миллиона долларов. Особое внимание уделяется участию малого бизнеса: в некоторых регионах его доля в программах по импортозамещению превышает 70 %.

Новости экономики за 10.20.2020-5

УВЕЛИЧИЛИСЬ ПРОДАЖИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ

На 8 % (до 90 миллионов рублей) увеличилась сумма сделок с металлопродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже по итогам января. На черные металлы пришлось 83 % всего товарооборота по секции металлопродукции. Продали на 75 миллионов рублей и это на 17 % больше прошлогоднего показателя.

Помимо продукции черной металлургии, значительным спросом на биржевых торгах пользовалась электротехника. Замыкают тройку товаров-бестселлеров на экспорт металлоизделия, в том числе стальная арматура производства Белорусского металлургического завода.

Новости экономики за 10.20.2020-7

ПОТЕРИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Потери мировой экономики от коронавируса составят более 280 миллиардов долларов. Впервые за 10 лет мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом. Такой прогноз дают эксперты Capital Economics. По их мнению, развивающиеся страны Азии серьезно пострадают как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок из-за приостановки работы предприятий в КНР.

В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной мере зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.

Новости экономики за 10.20.2020-9

ФИНЛЯНДИЯ ПЕРВОЙ В ЕС РЕШИЛА ДОБЫВАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАН

Правительство Финляндии выдало разрешение государственной горнодобывающей компании на добычу урана в восточной части страны. На руднике компании можно будет производить до 250 тонн урана в год. В настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС. Центр ядерной и радиационной безопасности дал добро.

Для запуска уранового завода потребуется около года. Уран перерабатывается в топливо для атомных электростанций.

# Экономическая рубрика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
В Любанском лесхозе установили новую производственную линию
10 февраля 2020 10:01

В Любанском лесхозе установили новую производственную линию

Как безработному получить субсидию на открытие бизнеса и сколько она составляет
10 февраля 2020 08:13

Как безработному получить субсидию на открытие бизнеса и сколько она составляет

Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи
09 февраля 2020 18:48

Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи