В Любанском лесхозе установили новую производственную линию

Новости Беларуси. Новую линию по выпуску паллетной доски установили в Любанском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборудование позволяет увеличить объемы производства, при этом сократить количество персонала. Сейчас линия работает в три смены. И должна окупиться через два года. Стоит отметить, что более 80 % продукции отправляется на экспорт. Поставки налажены в Германию, Литву, Бельгию.

Сергей Шуляковский, директор Любанского лесхоза:

Линия эта обошлась нам в 321 тысячу евро. Это вместе с рубительной машиной. Эта линия позволила нам решить две задачи: одновременно и дополнительно переработать определенное количество имеющегося у нас круглого сырья мелкотоварного. И одновременно с установкой рубительной машины мы получили сразу новый вид продукции – щепа топливная.