Чиновники отчитались перед Президентом Беларуси за провалы в показателях льняной отрасли

Новости Беларуси. О перспективах и проблемах в льняной отрасли говорили на совещании. Александр Лукашенко неудовлетворительно оценил итоги работы по ее развитию и предложил шире популяризировать льняные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, СТВ:

Для Беларуси лен, как и калийные удобрения, - стратегический природный ресурс. Только вот если солигорские шахты ежегодно выдают миллиарды долларов, получить выгоду от льняных угодий получается не всегда. Ведь важно не только произвести качественный продукт, но и выгодно его продать.

Льноволокно Беларусь экспортирует три десятка стран, только зачастую зарубежный покупатель из такого сырья дальше получает продукцию с высокой добавленной стоимостью. А наш переработчик теряет прибыль из-за отсутствия высоких технологий на разных этапах производственной цепочки.

Проблемы льняной сферы обсуждали 4,5 года назад на специальном совещании на Оршанском льнокомбинате. Тогда же и определились: когда выращивать и сколько заводов нужно для переработки. Утвердили бизнес-план на 2015 год. Однако, итоги работы неутешительные.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как бы ни хотелось приукрасить ситуацию правительству и местной власти, государственных контролеров не обманешь. Мне докладывают, что, как и ранее, фактически во всех областях имели место факты сева льна с нарушением оптимальных сроков. Меня это даже не то, что поражает, а убивает: неужели на 50 га, максимум 100, у нас редко 150 га льна возделывают в хозяйстве, нельзя в оптимальные сроки посеять?! Не соблюдается технологический регламент выращивания этой культуры, что влечет недобор товарной продукции и ухудшение ее качества. Более того, для посевов отводились земли, которые непригодны по агрохимическим показателям. По-прежнему остро стоят вопросы изношенности парка машин для возделывания льна, нехватки квалифицированных механизаторских кадров.

Теперь о льнозаводах. Модернизация затянулась. Планы модернизации не выполняются. Имели место факты, когда закупленное дорогостоящее оборудование простаивало на улице. И мне приходилось в свое время вмешиваться. Но благо, так это или нет, контролеры тоже согласны с заявлением вице-премьера, что сегодня такого оборудования неустановленного в стране нет. Сроки комплексной модернизации Оршанского льнокомбината сорваны. Объекты, переоснащение которых планировалась на первом этапе, перенесли на второй. Но и второй этап модернизации уже значительно отстает от графика. Поэтому сегодня наша задача такая: критически взглянув на результаты, определить наиболее узкие места и определиться, что будем делать дальше. При чем на всех стадиях - от производства льносемян до выпуска современных швейных изделий, востребованных на внутреннем и внешнем рынках. Былую славу белорусского льна мы обязаны возродить. В этой сфере мы должны быть законодателями моды.

То, как из льняных тканей можно шить модно, демонстрируют на выставке в холле Оршанского комбината. Сегодня в мире мода на все натуральное - ткани, одежду, пастельное белье. Главное - производителям повернуть этот экотренд в выгодное русло. Ведь лен, в том числе и белорусский, носить будут всегда. Важно не разучиться его производить и продавать.

Александр Лукашенко:

Белорусскому льну быть. Мы уже немало сделали для того, чтобы поднять эту отрасль на более высокий уровень. Это прекрасный товар, прекрасный продукт. Как столовый, так и одежда, пастельные принадлежности, салфетки и прочее. Если наши люди еще не знают, что это прекрасный продукт и для белорусов, значит вы плохо работаете. Вы людям должны об этом сказать. Простая формула: в пищу употреблять и надевать надо то, что возделывается на своей земле. Лучше продуктов питания, чем выращенных на земле, на которой ты сам вырос, в мире не бывает. Никакие апельсины, лимоны и бананы не заменят ту пищу, которая производится здесь.

Еще несколько лет назад Синеокая по производству льна занимала 4-ое место в мире. Сегодня 2-ое, вплотную приблизились к лидеру - Франции, оставив позади Россию и Китай. Увеличилась и урожайность - 3 центнера с гектара в начале века против нынешних 11 гектар в среднем по стране.

Однако, за, казалось бы, положительными цифрами скрывается ряд проблем. О них президент интересуется у ученых: правильно ли были приняты решения, что было сделано и каковы ошибки.

Иван Голуб, директор РУП «Институт льна»:

В ближайшее время после всех этих работ, которые проведены по развитию этой отрасли, они будут еще эффективнее и прибыльнее. Льну быть - это без сомнения. Совершенно новый подход к развитию этой отрасли. Те регламенты, которые мы навязывали, просили, заставляли - сегодня уже не надо этого делать. Люди поняли, что на таких вот заводах сегодня можно работать.

Есть и минуты. Техники недостаточно, чтобы вовремя убрать льнотресту. Есть и финансовая задолженность заводов перед хозяйствами. Президент поручил с крестьянами рассчитаться до 1 октября. Еще один вопрос. «Институт льна», которым руководит Иван Голуб, хоть и расположен в деревне Устье Витебской области, но для внедрения ноу-хау площадей ученым не хватает.

Александр Лукашенко:

У него, прежде всего, должно быть в руках хозяйство. Это хозяйство должно быть многопрофильным. Но главное направление - лен, чтобы он не только на делянках. После чего же было принято решение передать вашим научным центрам колхозы и совхозы? После того, когда руководители меня начали упрекать. Да я помню еще со своих времен: мы приезжаем к ним на делянки - они нам показывают суперкультуры. Вот вы возьмите 10 тысяч гектар колхоз и там 200 гектар посейте. И покажите. Мы вас поддержим. Я вам обещаю, что я к вам приеду в это хозяйство. Вот будете весной сеять, я приеду.

Президент озвучил еще ряд проблем. Посевы льна-долгунца сокращаются, продажи льнотресты нерентабельны, а у некоторых заводов критические финансовые задолженности. Из 23 убыточных предприятий закрыть планируют 12. И это далеко не все.

Александр Лукашенко:

Мы с вами договаривались. Мною было принято решение: 60 тысяч волокна и с 2012 года половина - длинного.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Половину длинного на тех заводах, которые у нас были, просто невозможно получить.

Александр Лукашенко:

Нет, подожди, тебе третий раз прочитать? Я читаю свое поручение, которое ты принял к исполнению в правительстве. 60 тысяч, половина - длинного. А не выполнено почему? Потому что ты не вовремя модернизировал заводы. Но, главное, произвел плохую тресту в хозяйствах.

Михаил Русый:

В 2013 году эта треста была плохая. Поздно посеяли. В этом году совсем другая треста. На 10 центнеров урожай выше.

Чтобы превратить лен в высокодоходный валютный источник, в первую очередь, необходимо добиться четкого соблюдения всех технологических процессов. В этом году во всех областях, кроме Брестской, лен посеяли с нарушением сроков и на землях, не соответствующих агрохимическим показателям. А это сказалось и на качестве тресты. Даже техника, закупленная для отрасли, не задействована или вовсе не подходит для возделывания этой культуры.

Леонид Анфимов, исполняющий обязанности председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В 2008 году на Воложинский льнозавод поступило два новых почвообрабатывающих посевных агрегата марки Ферабокс, закупленных за счет бюджетных средств. Как оказалось, для льна он не подходят.

Тем не менее, на белорусскую продукцию за рубежом большой спрос. К примеру, 17% производимой льняной ткани Синеокая продет на рынок ЕС. Среди экспортеров в страны Евросоюза наша страна по объемам уступает только Китаю. Уровень техперевооружения Оршанского комбината не уступает ведущим мировым производителям, уверены в Беллегпроме.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Техническое перевооружение привело к тому, что мы работаем без убытков. И из всех предприятий такой глубокой переработки, которая существует сегодня во всем мире, есть только 28, из них мы одни из лучших. Мы становимся законодателями моды.

Среди всех областей Беларуси эффективнее всего выращивать лен выходит у Брестской. Остальные отстают. За возделывание льна отвечает каждый губернатор, обращает внимание президент.

Александр Лукашенко:

Я вижу одну единственную проблему льноводческой сферы, проблему губернаторов - это возделывание льна, это заготовка тресты, сырья для дальнейшей переработки. Если здесь нет тресты нормальной, никакие заводы не помогут. Никакие. Правительству еще раз надо сесть и определиться, сколько у нас должно быть модернизированных льнозаводов под тот план льнотресты, который мы определили. У нас должно быть 60 или 55 тысяч льноволокна. Вопрос был один: ненормальные цены за продукцию на всех переделах, на всех этапах - треста, льноволокно и так далее. Вы меня заверяете, вы отрегулировали эти цены. С учетом того, что я вас предупредил, что до 1 октября Оршанский льнокомбинат должен по всем задолженностям и по цепочке до хозяйств рассчитаться за поставленную продукцию, нормальные цены вы определили, значит двигайтесь дальше. если это все нормально, то хозяйства должны быть заинтересованы в производстве этого вида продукции. Вот отсюда пляшите. Доводите площади и идите к оптимизации этих площадей.

«Судьба белорусского льня зависит от слаженности в работе» - баннер с такими посланием сегодня висел в зале совещания.