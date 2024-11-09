Червяков: Беларусь вносит серьёзный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Китая

Беларусь и КНР – надежные и проверенные временем партнеры. За время дипломатических отношений – а им уже более 30 лет – геополитическое взаимопонимание Минска и Пекина выведено на высочайший уровень. За счет чего удалось стать настоящими «железными» братьями и всепогодными партнерами? И каков потенциал белорусско-китайских отношений? На эти и многие другие вопросы ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Страна очень интересная, очень масштабная. Очень отзывчивые люди, доброжелательный народ. И это, конечно, притягивает. Мы как государство и Китай целью ставим благосостояние людей. Это нас сближает. И сближает наше понимание развития экономики. Есть много направлений, с которыми мы работаем. Беларусь сегодня – значимая страна в части поставок продуктов питания. По поставкам по минеральным удобрениям мы на втором месте находимся, по рапсовому маслу – на третьем, по сухому молоку и мясопродуктам – на четвертом, по лесоматериалам – на пятом. И так далее. То есть Беларусь вносит достаточно серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Китайской Народной Республики. И мы это направление достаточно активно развиваем, поскольку оно является фундаментальным для наращивания экспорта.