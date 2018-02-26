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«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7

26 февраля 2018 19:19
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Новости Беларуси. Новый отсчет времени или бизнес-перезагрузка: в Беларуси 26 февраля вступил в силу декрет «О развитии предпринимательства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-1

  

Он кардинально изменяет правила деловой игры. Во-первых, появляются стимулы для инициативы. Теперь, чтобы открыть собственное дело, достаточно просто подать заявление. Во-вторых, документ упрощает требования к пожарной безопасности и санитарным нормам. В тоже время повышается ответственность бизнеса.  

Напоминаем, ключевой документ для улучшения бизнес-климата в стране Президент подписал еще в ноябре 2017 года. Три месяца «люди дела» вникали в суть каждой строчки, подчеркивая нужное. Анастасия Иванникова сегодня собрала мнения бизнес кругов.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-4

  

От стрижки до ремонта одежды, от химчистки до фотоуслуг. Для жителей небольшой деревни этот уникальный комплекс стал настоящим подарком. Александр Комарчук – первый в районе, кто начал помимо торговых точек открывать на селе такие приемные пункты. В планах – создать целую сеть.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-7

  

Александр Комарчук, директор предприятия розничной торговли:  
Начиная даже с уведомительного характера подачи заявления на открытие торговой точки, на изменение графика работ. С этой точки зрения будет проще.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-10

  

И действительно, открыть свое дело теперь стало значительно проще. Достаточно подать всего одно уведомление в исполком через службу «одно окно» или даже по почте. Уже на следующий день все дороги будут открыты. Новый порядок предусмотрен в декрете № 7. Как раз раскрепощение деловой инициативы и называют «одним из главных эффектов» принятого документа. А еще в Минэкономики ждут экономического и... социального эффекта.  

Ждём увеличения доли малого и среднего бизнеса до 40 % к 2020 году. Что изменится в Беларуси со вступлением в силу Декрета № 7  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-13

  

«Новая страница» в жизни бизнес-среды, и в то же время своеобразная черта под той работой, которую проводили представителей госорганов и деловых кругов по улучшению бизнес-климата. Декрет № 7 в силу вступил сегодня. Это ключевой документ из пакета актов, подготовленных специально созданной рабочей группой. Он охватывает сферы, в которых сейчас сосредоточено около 95 % предприятий малого и среднего бизнеса. Те, кто не один год был в бизнес-среде, разницу почувствуют.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-16

  

Лишь несколько цифр. Если ранее действовало 586 пунктов правил пожарной безопасности, то сейчас сохранены лишь 62, а вместо 1100 пунктов санитарных требований остался 81. Как видим, все максимально систематизировано и сокращено, но в то же время не в ущерб качеству.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-19

  

Ответственность бизнесменов возрастает. Предусмотрен даже штраф от 10 до 200 базовых величин, если руководитель никаких мер не предпринял, а вред жизни, здоровью или окружающей среде причинен.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-22

  

Понимает это и наш герой. Он не первый день в бизнесе: за плечами опыт создания фотостудии, видеосъемки, проведение свадеб.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-25

  

Валентин Куколев, индивидуальный предприниматель:   
Я себе специально распечатал, выписал пункты, которые конкретно по указу меня касаются. У меня получилось с двух сторон листа.  

В прошлом году жена Валентина тоже решила открыть свое дело. Рассказывает: начинал вместе с ней. Не сравнить, все стало заметно проще.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-28

  

Валентин Куколев:  
Читая декрет № 7, я вижу, что даже можно без печати теперь работать. То есть нет этой статьи расходов. И для многих эта мелочь, казалось бы, является толчком, что не так и сложно, не так и дорого.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-31

  

А еще никаких административных барьеров, длительных процедур получения справок и согласований. Тем, кто занят в сфере торговли и общественного питания, отныне не нужно обращаться в исполкомы за согласованием режима работы магазинов, ресторанов и кафе. К тому же рестораторы могут самостоятельно составлять свой ассортимент. Да и с перепрофилированием никаких проблем больше возникнуть не должно. А вот транспортники могут выполнять перевозки без оформления путевых листов.  

«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7-34

  

В бизнес-кругах отмечают: весь 2018 год уйдет на «дошлифовку» механизмов. Тем не менее, уже говорят и о прогнозах: в ближайшие годы малые и средние предприятия должны занимать до 40 % ВВП. А к 2030 – и вовсе половину.  

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Швец # Владимир Карягин # Дмитрий Матусевич # Фотофакт

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