«Через 3-6 месяцев уже появится какая-то правоприменительная практика, и мы увидим реальную эффективность». Подробнее о декрете №7

Новости Беларуси. Новый отсчет времени или бизнес-перезагрузка: в Беларуси 26 февраля вступил в силу декрет «О развитии предпринимательства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он кардинально изменяет правила деловой игры. Во-первых, появляются стимулы для инициативы. Теперь, чтобы открыть собственное дело, достаточно просто подать заявление. Во-вторых, документ упрощает требования к пожарной безопасности и санитарным нормам. В тоже время повышается ответственность бизнеса. Напоминаем, ключевой документ для улучшения бизнес-климата в стране Президент подписал еще в ноябре 2017 года. Три месяца «люди дела» вникали в суть каждой строчки, подчеркивая нужное. Анастасия Иванникова сегодня собрала мнения бизнес кругов.

От стрижки до ремонта одежды, от химчистки до фотоуслуг. Для жителей небольшой деревни этот уникальный комплекс стал настоящим подарком. Александр Комарчук – первый в районе, кто начал помимо торговых точек открывать на селе такие приемные пункты. В планах – создать целую сеть.

Александр Комарчук, директор предприятия розничной торговли:

Начиная даже с уведомительного характера подачи заявления на открытие торговой точки, на изменение графика работ. С этой точки зрения будет проще.

И действительно, открыть свое дело теперь стало значительно проще. Достаточно подать всего одно уведомление в исполком через службу «одно окно» или даже по почте. Уже на следующий день все дороги будут открыты. Новый порядок предусмотрен в декрете № 7. Как раз раскрепощение деловой инициативы и называют «одним из главных эффектов» принятого документа. А еще в Минэкономики ждут экономического и... социального эффекта. Ждём увеличения доли малого и среднего бизнеса до 40 % к 2020 году. Что изменится в Беларуси со вступлением в силу Декрета № 7

«Новая страница» в жизни бизнес-среды, и в то же время своеобразная черта под той работой, которую проводили представителей госорганов и деловых кругов по улучшению бизнес-климата. Декрет № 7 в силу вступил сегодня. Это ключевой документ из пакета актов, подготовленных специально созданной рабочей группой. Он охватывает сферы, в которых сейчас сосредоточено около 95 % предприятий малого и среднего бизнеса. Те, кто не один год был в бизнес-среде, разницу почувствуют.

Лишь несколько цифр. Если ранее действовало 586 пунктов правил пожарной безопасности, то сейчас сохранены лишь 62, а вместо 1100 пунктов санитарных требований остался 81. Как видим, все максимально систематизировано и сокращено, но в то же время не в ущерб качеству.

Ответственность бизнесменов возрастает. Предусмотрен даже штраф от 10 до 200 базовых величин, если руководитель никаких мер не предпринял, а вред жизни, здоровью или окружающей среде причинен.

Понимает это и наш герой. Он не первый день в бизнесе: за плечами опыт создания фотостудии, видеосъемки, проведение свадеб.

Валентин Куколев, индивидуальный предприниматель:

Я себе специально распечатал, выписал пункты, которые конкретно по указу меня касаются. У меня получилось с двух сторон листа. В прошлом году жена Валентина тоже решила открыть свое дело. Рассказывает: начинал вместе с ней. Не сравнить, все стало заметно проще.

Валентин Куколев:

Читая декрет № 7, я вижу, что даже можно без печати теперь работать. То есть нет этой статьи расходов. И для многих эта мелочь, казалось бы, является толчком, что не так и сложно, не так и дорого.

А еще никаких административных барьеров, длительных процедур получения справок и согласований. Тем, кто занят в сфере торговли и общественного питания, отныне не нужно обращаться в исполкомы за согласованием режима работы магазинов, ресторанов и кафе. К тому же рестораторы могут самостоятельно составлять свой ассортимент. Да и с перепрофилированием никаких проблем больше возникнуть не должно. А вот транспортники могут выполнять перевозки без оформления путевых листов.