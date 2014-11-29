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Чем привлекают россиян белорусские товары?

29 ноября 2014 17:42
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Новости Беларуси. Россияне за белорусские продукты голосуют рублем. В  приграничных с Россией белорусских городах настоящий шопинговый бум. Соседи, лишенные возможности «купляць беларускае» на прилавках магазинов своей страны, едут к нам за излюбленными колбасой и молоком. Даже сотни километров для них не помеха.

Чтобы полакомиться белорусскими продуктами, семье Ереминых пришлось преодолеть больше полутысячи километров. Из подмосковной Кубинки  они частенько приезжают в приграничный Мстиславль. Глава семейства Алексей признается, что для них главное — качество, а потому о расходах на дорогу даже не думают.   

Алексей Еремин (Россия):
Покупаем товар постоянно. Доверяем вкусу людей. Что по телевизору говорят, правда-не правда, не знаем, но товар вкусный. И молочная продукция, и мясная.

Юлия Еремина (Россия):
Доверяем белорусской продукции. И срок годности всегда хороший в магазинах.

Россияне в белорусском Мстиславле не редкость и в будние дни. Но пик российского шопинга все же приходится на выходные.

Ирина Ханевская, заведующая магазина:
Когда у них спрашиваем, чем им больше нравятся наши продукты, они говорят, что у них больше добавляют химии. А у нас продукты натуральные на 100%. Они платят за качество.

После последних новостей об ограничении ввоза белорусских продуктов в Россию, мстиславские продавцы ожидали снижения количества приезжих. Однако этого не случилось. Оказалось, что россияне настолько доверяют белорусскому производителю, что готовы преодолевать любые расстояния.

Светлана Андреева (Россия):
Слухи? Я не верю слухам. Все очень вкусное и хорошее. 

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Ирина Ханевская

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