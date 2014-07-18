Кому в Беларуси достанется арендное жилье? Совещании у Президента 18 июля

Новости Беларуси. Распределение арендного жилья должно проводиться исключительно на принципах честности и справедливости. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 июля на совещании о предоставлении арендных помещений отдельным категориям госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре 2013 года уже рассматривались правовая сторона этого вопроса. Тогда были изучены все нововведения с учётом интересов граждан. Результатом стал указ главы государства, который внёс серьёзные изменения в жилищную политику с апреля 2014 года. Сегодня же Президент поинтересовался как документ работает на практике.

Александр Лукашенко:

В ноябре 2013 года мы рассматривали правовые аспекты формирования и предоставления арендного жилья. Мы изучили зарубежный опыт, в частности, Германии. Был подписан Указ, который внес серьезные изменения в жилищную политику государства. Он вступил в силу с апреля 2014 года. Как идет реализация этого Указа?

Мы признали, что арендное жилье - хорошая альтернатива частному жилищному фонду. Мы должны все сделать для успешного развития арендного жилья. Если это не то, что надо для страны, то мы изначально должны поставить крест на этом процессе.

В Указе мы определили категории граждан, которые имеют право на первоочередное предоставление: молодые специалисты, ученые, военнослужащие, судьи, сотрудник прокуратуры, работники, назначенные на должность в связи с переездом в другой населенный пункт.

Согласно утвержденному перечню, такое жилье получат и госслужащие, которым оно положено, исходя из характера выполняемой ими работы, однако, как оказалось, к этому перечню есть претензии. Сегодня все эти вопросы мы обсудим. Надо помнить, что жить надо по средствам. Не должно быть нечестного отношения к людям, выпячивания определенных категорий людей - этим дадим, этим не дадим. Все должно быть честно и справедливо.

Александр Лукашенко:

У нас много нуждающихся в улучшении жилищных условий, для которых такой способ - единственная возможность решить свой жилищный вопрос.

Суд, прокуратура, милиция, МЧС ставят вопрос о приобретении в собственность арендного жилья, которое раньше было служебным. Я поручил Правительству внимательно изучить этот вопрос и хотел бы услышать конкретные, внятные предложения на сей счет. На основе справедливости и честности.

Александр Лукашенко заслушал доклады чиновников по вопросам арендного жилья. По итогам обсуждения Президент дал поручение доработать необходимые проекты нормативных правовых актов, но четко предупредил, что в них не должно быть каких-либо дополнительных льгот и привилегий.

Александр Лукашенко:

Нельзя идти фронтом и расширять для чиновников (какими бы они ни были) это право, создавать льготу. Мы так всех чиновников переселим в отдельное жилье, и они не будут знать, чем народ дышит и живет. Вот почему я говорю, что должно быть честно и справедливо, и ни в коем случае ничего не расширять.