Чем интересна Беларусь польским коммерсантам? И где в Польше можно увидеть таблички с белорусскими названиями?

Не хлебом единым жив человек. Конечно же, белорусский хлеб подразумеваю, а человека – польского. В Польше тоже белорусские продукты не бракуют, хотя своих «бракуе», то есть хватает. Чем интересна сегодня Беларусь польским коммерсантам? Как открывают нашу страну поляки, побывавшие в Минске спустя много лет? И где в Польше можно увидеть таблички с белорусскими названиями? – выясняла наш специальный корреспондент Татьяна Ревизоре.

Витольд Виетеска, директор совместного предприятия Оршанского льнокомбината и польской фирмы:

Наш клиент из Франции всегда говорит, что это самый красивый лен в мире. Белорусский лен.

О тканях он может говорить часами. Витольд, философ по образованию, посвятил жизнь материям из мира материального. А четырнадцать лет назад нити сотрудничества привели его в нашу страну, где польского предпринимателя с первого взгляда покорил белорусский лен. Сейчас компания Витольда поставляет наше «белое золото» как на локальный рынок Польши, так и на глобальный – Евросоюза.

Отношения с Оршанским льнокомбинатом у польского бизнесмена, что называется, на ты. У флагмана отрасли он закупает как ткани, так и готовые изделия. Кое-что отшивается и на местной мануфактуре.

Витольд Виетеска, директор совместного предприятия Оршанского льнокомбината и польской фирмы:

В Беларуси сохранена система качества: на каждом рулоне расписано, кто его браковал. Но если брак бывает, то редко. Я не помню, чтобы были какие-то возвраты льна. Если материал второго качества, то тоже знаем почему. Я скажу, что в Европе такой заботы о качестве уже нет.

Витольд извиняется за рабочую обстановку: через час за партией должна приехать машина из крупного польского супермаркета. Предприниматель делает ставку на белорусский бренд, а фирменная продукция на прилавках долго не задерживается.

Витольд Виетеска:

Сразу открыто показываем: это белорусское, это товар из Беларуси, это сделано в Беларуси, белорусский товар.

Из года в год Беларусь для себя открывают все больше польских бизнесменов. В том числе и во время совместных экономических мероприятий.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

На знаменитой замковой площади Варшавы уже витает дух Рождества, а значит, время сюрпризов и подарков не за горами. В первый день зимы стартовал и белорусско-польский инвестфорум. Сюрпризом для деловых людей, ввиду уже имеющихся связей, он не был, а вот подарком, пожалуй. Ведь теперь совместные бизнесначинания получили мощную поддержку на межправительственном уровне.

Этого ждали почти пять лет: последний раз бизнес-встреча с участием представителей Правительства проходила в 2008. Затем в официальных отношениях Минска и Варшавы наступило похолодание, связанное с поведением отдельных польских политиков.

Матеуш Пискорски, директор Европейского центра геополитического анализа:

Те факторы, которые препятствовали развитию наших отношений раньше, уже исчезли. Более того, с точки зрения общества, общественного мнения, я должен вам сказать, что лучшего соседа у нас нет.

Беларусь для Польши - партнер стратегический. Особенно сейчас. Страна из-за краха украинской экономики потеряла один из основных рынков, второй, но не менее важный – российский – стал закрыт после введения эмбарго.

Неудивительно, что белорусско-польский форум собрал более трехсот заинтересованных участников: от предпринимателей средней руки до директоров крупных корпораций. Кто-то приехал за новыми контактами, кто-то, дабы укрепить старые.

Януш Кулета с 2009 года сотрудничает с нашей страной. Его компания производит высокотехнологические замки, которые он поставляет на крупные предприятия Беларуси. В мечтах бизнесмена – открытие производства и на территории восточного соседа.

Януш Кулета, генеральный директор компании по производству замков и запирающих устройств:

Уверен, что Беларусь может быть Гонконгом Европы. Перспектива кооперации через Беларусь по направлению России и Казахстана имеет большие перспективы.

Транспорт, логистика, переработка сельхозпродукции, энергетика, добыча полезных ископаемых. Акцентов в первый день форума расставляли немало, а на следующий закрепили планы на документальном уровне. Вице-премьеры двух стран подписали протокол, который станет программой экономического сотрудничества на следующий год. Кстати, особый приоритет – создание совместных предприятий, ведь показательный результат в этом направлении уже имеется.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Мы находимся в Плоньске. В этом небольшом польском городке нашлось место и для белорусского гиганта. Начиная с сентября здесь собирают наш МАЗ. Впрочем, чего говорить? Давайте лучше посмотрим сами!

А вот и образец. В планах совместного предприятия – сборка до пятисот машин в год. Ставка, прежде всего, на специальную технику, которую будут использовать коммунальные и пожарные службы Польши.

МАЗы будут закупать согласно программе модернизации автопарка. Белорусские конструкторы разработали шасси для автомобиля, на которое в зависимости от назначения может быть надстроено различное оборудование. Собирают на предприятии и городские автобусы, правда, уже в отдельном цеху. Проект полностью финансирует польский инвестор.

Петр Опас, председатель правления компании-инвестора:

Мы работаем с Беларусью не только по одному проекту. Мы также имеем конкретный проект с Гомельским стеклозаводом. В перспективе будем чаще бывать в вашей республике.

В рейтинге стран-инвесторов в белорусскую экономику Польша разместилась на шестой строчке. Это данные за прошлый год, а вот за последние пять – объем этих инвестиций вырос в шесть с половиной раз.

Мартин Гродски, председатель правления консалтинговой компании:

Для нашей компании, которая уже узнала Беларусь, ваша страна является рынком стабильным и предсказуемым. Об этом с уверенностью могу говорить, потому что есть опыт работы на других рынках в других странах. Для нас является интересным открытие бизнеса в таких сферах, как транспорт, логистика, фармацевтика, информационные технологии.

Есть и конкретные предложения. Так, одна из польских фармацевтических компаний хочет наладить производство лекарств на территории Беларуси, разрабатывается и совместный проект виртуального банка.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Станция варшавского метро «Площадь Вильсона» признана одной из самых красивых в мире. Такой статус ей обеспечил действительно космический дизайн. Но речь не только о внешнем виде. При строительстве путей использовались инновационные технологии, которые могут применяться при возведении третьей ветки минского метро.

Международный холдинг, который специализируется в том числе и на создании рельсовой инфраструктуры, уже не первый год сотрудничает с нашей страной. Вместе делали один из железнодорожных переездов, а сейчас переключились на метро. Один из экспериментальных участков тестируют на станции «Малиновка». Если результат исследования устроит, польские технологии возьмут на вооружение.

Мечислав Лапановски, специалист по развитию экспорта производственной компании:

Мы с большим вниманием смотрим на то, что происходит на белорусском рынке, и мне нравится отношение власти к иностранному бизнесу. Я думаю, что мы можем после обмена технологиями работать вместе и на третьих рынках.

Бизнес бизнесом, но простые человеческие отношения сближают прежде всего.

Данута Зиновчик:

Я очень люблю Беларусь, люблю туда ездить. Может, меня туда больше тянет, чем мужа.

Они познакомились в Минске почти двадцать лет назад. Полька Данута приехала учиться на логопеда, а Сергей был студентом истфака. После окончания педуниверситета пара переехала на родину Дануты. Здесь и обвенчались. Однако даже теперь их жизнь тесно переплетается с Беларусью. Сергей – директор компании, которая работает в сфере альтернативных источников энергии. С его подачи в Гродненской области было создано совместное предприятие, которое производит и заготавливает топливную щепу.

Сергей Зиновчик, директор компании по производству биотоплива:

Под развитие был выделен производственный участок площадка, сейчас осваиваем новые территории, инвестируем в технику, развиваем производство.

Впрочем, в Беларуси семья Зиновчик бывает не только по делам. Приезжают на праздники, в основном с детьми. Обязательный пункт в программе – гастрономический.

Данута Зиновчик:

Колбаска, молочные продукты очень вкусные в Беларуси. Хорошие продукты. Мне кажется, что натуральные еще, нет этих всяких добавок, смесей, которыми наполнены наши продукты.

А мы отправляемся дальше. В места действительно уникальные в Польше.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Вот такая табличка встречает нас на въезде в одну из приграничных деревушек. Написано: «Малинники». Название, как вы видите сами, сразу на двух языках - польском и белорусском. И ведь такой лингвистический тандем вовсе не случайный: тысячи жителей польского Подляшья хоть и живут в другой стране, но считают себя белорусами.

Маліннікі, Бараноўцы, Кошкі и еще с десяток деревень. В гмине Орля около 20% - наши соотечественники по происхождению, поэтому и указатели населенных пунктов по решению местных властей приняли двуязычие. Кстати, в соседней гмине - Бельске Подляском - бургомистром по результатам недавно состоявшихся выборов стал этнический белорус.

Ярослав Боровский, бургомистр гмины Бельск Подляский:

Самое главное - славянская душа. Если мы посмотрим на старейших людей, которые живут в деревнях, можно сказать, если бы кто-то положил два снимка - деревни из Беларуси и деревни из этой части Польши, то это невозможно сказать, чем деревни отличаются.

Мария Владимировна старается как можно чаще навещать мать, да и родные Малинники заодно. Они обе родились здесь, у обеих польские паспорта, но душа все равно тянется к корням.

Мария Томчук:

Мы між сабой гаворым па-свойму, на беларусскай гаворцы.

Белорусами в этой местности себя называют практически все. При этом на исторической родине были немногие. Вот и Вера Ефимовна не из этого числа.

Местная жительница:

Я даже в Варшаве не была, не то что в Минске!

А Мария Владимировна, напротив, в Минске была, правда, после долгого перерыва. Директор Орлянской школы, в которой обучения проходит на белорусском языке, приезжала налаживать контакты с коллегами и, меж тем, привезла детей на экскурсию.

Мария Томчук:

У нас гавораць, што Беларусь не Еўрасаюз, але калі мы паехалі ў гэтую сталіцу Беларусі, то зусім іншае ўражанне было. Скажу шчыра, Мінск найшыкоўнейшы горад, чысцюсенькі, гэта шкляны горад. Калі мой сын быў у Мінску, а потым вярнуйся ў Варшаву, то гаварыў: мама, што гэты такое за смецце тут?

Время прощаться: Мария Владимировна собирается назад в Орлю. Этой же дорогой она поедет, когда снова соберется в белорусскую столицу. А пока женщину провожает мать, да и нас заодно….

Местная жительница:

Счастливого пути!