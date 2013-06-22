В Брестской области массово закрывают мелкие свинофермы

Новости Беларуси. После серии проверок выяснилось, что на некоторых предприятиях сложно жить даже животным. Что уж говорить о нормальной работе человека? Потому руководство области распорядилось привести все свинофермы региона в соответствие с санитарными нормами. Но их не прошла даже половина предприятий. Закрыли 72 из 101 мини-свинарника.

Свиноферма в Брестской области сегодня — предприятие закрытого типа. На дверях — предупреждающая табличка, территория огорожена забором. Хозяев поставили перед выбором: либо идеальные санитарные условия, либо ликвидация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купировец Вячеслав, главный ветеринарный врач СПК «Бакуново»:

Мы ее решили оставить из-за того, потому что, во-первых - рабочие места, во-вторых - собственное производство мяса. Мы же должны механизаторов наших кормить, животноводов, вот из-за этого. И неплохие у нас тут результаты.

Даже столь очевидные плюсы многие хозяйства от закрытия собственных миниферм не спасли. Для выполнения строжайших санитарных норм требовались значительные финансовые вложения, которые при небольшом поголовье вряд ли бы окупились. Оборудованный санпропускник и дезбарьер — лишь немногое из обязательного списка. Особое внимание и условиям труда животноводов.

Ирина Дубиняк, работница свинофермы «Кленки» СПК «Бакуново»:

Новый душ прекрасный. Моемся после работы всегда. Машинка - стираем свою одежду. Можно здесь и руки помыть, продезинфицировать.

Такие бытовые условия на свиноферме сегодня, согласно последней редакции санитарных правил, - не роскошь, а необходимость. Единственная свинарка на предприятии «Клёнки» Ирина Анатольевна условиями труда более чем довольна. Говорит, за свой трудовой век с таким комфортом никогда не работала.

Ирина Дубиняк:

Раньше такого не было. Был свинарник, мылись мы дома, стирали тоже дома. Мне нравится здесь работать. Прекрасно.

Свиноферма «Клёнки» скорее исключение из правил. За два месяца только в Ивановском районе было закрыто три из четырех подобных свинарников.

Владимир Балюк, главный ветеринарный врач Ивановского района:

Закрыты они по той причине, что есть ветеринарно - санитарные правила от 6 мая № 15, согласно которым все свинофермы должны им соответствовать. В результате мы видим, что вот эта ферма соответствует, она осталась. Те же фермы были закрыты по причине невыполнения данных правил.

Всего же по этой причине в Брестской области будут ликвидированы 72 мини-свинофермы. Привести свинарники в порядок решились только 29 руководителей. Животных продают местным жителям, сдают на мясокомбинаты, а освободившиеся помещения переоборудуют для других хозяйственных нужд.