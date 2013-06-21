В Беларуси с 1 июля примерно на 10% повышаются пенсии

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 июля повышаются пенсии. Это предусмотрено указом Президента. Выплаты вырастут примерно на 10%.

Так, средняя пенсия по возрасту будет 2 млн 174 тысячи рублей. На расходы, связанные с повышением, планируют потратить из фонда соцзащиты около 490 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увеличится размер норматива, который применяется при расчете пенсий.

Виталий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Средняя заработная плата, которая применялась при предыдущем перерасчете, составляла 4 млн 38 тысяч рублей. После ее индексации на 11% она будет составлять 4 млн 483 тысячи рублей. Минимальная пенсия по возрасту у мужчин при наличии стажа 25 лет, у женщин при наличии стажа 20 лет составит 1 млн 140 тысяч рублей.

Можно сказать, что перерасчет пенсии коснется более чем 2 млн 400 тысяч пенсионеров.