Беларусь выплатила 83 млн 600 тысяч долларов по основному долгу кредита стэнд-бай МВФ

Новости Беларуси. Беларусь выплатила 83 миллиона 600 тысяч долларов по основному долгу кредита стэнд-бай МВФ. Это уже 12 погашение. Пять было в 2012 году и семь – в 2013. Именно на 2013 год приходится пик выплат по кредиту.

В конце 2008 года Беларусь обратилась к Международному валютному фонду с просьбой о заключении кредитного соглашения стэнд-бай. В итоге было выделено почти 3,5 миллиарда долларов. Это позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.