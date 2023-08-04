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Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти

04 августа 2023 16:34
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Два самых крупных партнера по ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – согласованно заявили о продолжении своей политики добровольного ограничения поставок черного золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти-1

Саудиты решили продлить сокращение добычи нефти в 1 миллион баррелей в сутки до сентября. Россия сообщила, что продолжит снижать экспорт до 300 тысяч баррелей в сутки. Отметим, что стоимость черного золота пока имеет положительную тенденцию, в июне она выросла до 80 долларов за бочку, к началу августа прибавила еще 5 долларов. Это не может не радовать участников ОПЕК+, чьими усилиями и растет цена нефти.

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# Добыча нефти # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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