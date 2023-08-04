Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Два самых крупных партнера по ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – согласованно заявили о продолжении своей политики добровольного ограничения поставок черного золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудиты решили продлить сокращение добычи нефти в 1 миллион баррелей в сутки до сентября. Россия сообщила, что продолжит снижать экспорт до 300 тысяч баррелей в сутки. Отметим, что стоимость черного золота пока имеет положительную тенденцию, в июне она выросла до 80 долларов за бочку, к началу августа прибавила еще 5 долларов. Это не может не радовать участников ОПЕК+, чьими усилиями и растет цена нефти.