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Минпромторг России: белорусские компоненты в программах локализации производства приравняют к российским

04 августа 2023 16:34
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Белорусские компоненты в программах локализации производства приравняют к российским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минпромторг России: белорусские компоненты в программах локализации производства приравняют к российским-1

Во время недавней встречи Президента России с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности поступило предложение уровнять позиции российских и белорусских промышленников при подсчете уровня локализации, то есть признать белорусские комплектующие российскими. В итоге было принято положительное решение. Речь идет, по-сути, о развитии единого промышленного комплекса. Белорусские производители могут по итогам года увеличить поставки автокомпонентов для предприятий российского автопрома почти на треть до без малого 6 миллиардов российских рублей. Только КАМАЗ закупает комплектующие у 19-ти белорусских предприятий.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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