Минпромторг России: белорусские компоненты в программах локализации производства приравняют к российским

Белорусские компоненты в программах локализации производства приравняют к российским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время недавней встречи Президента России с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности поступило предложение уровнять позиции российских и белорусских промышленников при подсчете уровня локализации, то есть признать белорусские комплектующие российскими. В итоге было принято положительное решение. Речь идет, по-сути, о развитии единого промышленного комплекса. Белорусские производители могут по итогам года увеличить поставки автокомпонентов для предприятий российского автопрома почти на треть до без малого 6 миллиардов российских рублей. Только КАМАЗ закупает комплектующие у 19-ти белорусских предприятий.